SoftBank anuncia recompra de ações após perda de US$10 bilhões

O SoftBank Group divulgou um prejuízo trimestral nesta segunda-feira, quando sua unidade Vision Fund sofreu um golpe de 10 bilhões de dólares com a queda no das das empresas de seu portfólio e o peso da repressão regulatória da China às empresas de tecnologia.

Mesmo com a queda do valor de seus ativos, o conglomerado de tecnologia japonês disse que suas ações estão subvalorizadas e que gastará até 1 trilhão de ienes (9 bilhões de dólares) na recompra de quase 15% de suas ações.

"Estamos no meio de uma nevasca", disse Son, em entrevista coletiva, acrescentando que "não estava orgulhoso" do desempenho do Vision Fund no trimestre. Mesmo assim, ele disse que a empresa está dando passos firmes para dobrar o número de "ovos de ouro" em comparação com o ano passado.

O maior ativo do grupo, a empresa de comércio eletrônico chinesa Alibaba, viu seu valor de mercado cair cerca de um terço no segundo trimestre.

Son diz que a mudança no valor dos ativos do grupo, em vez do , é a principal medida pela qual o desempenho deve ser medido. Os valores dos ativos despencaram 23%, para 187 bilhões de dólares nos três meses até setembro.

Embora as ações da SoftBank sejam negociadas com cerca de 50% de desconto, menor do que um intervalo recorde que desencadeou o lançamento de uma eventual recompra de 2,5 trilhões de ienes no ano passado, o conglomerado tem capital para fazer recompras agora, disse Son.

O grupo teve prejuízo líquido de 398 bilhões de ienes (3,5 bilhões de dólares) revertendo lucro de 628 bilhões de ienes um ano antes.