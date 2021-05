Solar Impulse se une a bancos para fundos de tecnologia limpa

Por Charlotte Ryan e Thomas Mulier

A Solar Impulse, desenvolvedora suíça de aviões elétricos movidos a energia solar, trabalha com BNP Paribas e Rothschild para identificar e até 350 milhões de euros (US$ 427 milhões) em startups ambientais promissoras.

A Solar Impulse ganhou as manchetes com uma viagem de 16 meses ao redor do mundo em um avião movido a energia solar concluída em 2016. Sua unidade sem fins lucrativos vai promover a iniciativa e ajudar a avaliar os investimentos.

O fundo BNP Paribas Solar Impulse Venture investirá até 150 milhões de euros em startups promissoras, segundo o comunicado. A Rothschild, juntamente com o braço de capital de risco da Ar Liquid, implementará um programa de crescimento e aquisições de 200 milhões de euros.

A Solar Impulse Foundation foi criada pelo explorador Bertrand Piccard com o objetivo de identificar e promover formas de obter e, ao mesmo tempo, fornecer soluções tecnológicas que protejam o meio ambiente.

No mês passado, a fundação publicou uma lista de 1.000 ideias para ajudar a resolver a climática, incluindo uma startup francesa que converte metano de aterros sanitários em eletricidade e software de aviação que pode ajudar os pilotos a reduzirem o uso de combustível em 5%.

Piccard, que dormia em turnos de 20 minutos com seu copiloto na viagem de volta ao mundo, disse que o objetivo é mostrar que os investimentos fazem “sentido tanto econômico quanto ecológico, promovendo o crescimento qualitativo e não apenas o quantitativo que vemos hoje”.

O BNP Paribas irá destinar 75 milhões de euros do seu capital próprio para o novo veículo, enquanto a Rothschild irá investir 80% do capital em oportunidades de crescimento e aquisição e 20% em empresas de risco em fase avançada que tenham mostrado impacto no meio ambiente e na sociedade.