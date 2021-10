Spoiler Macro: CPI nos EUA, queda nas mortes por covid no país e IBC-Br

A semana que começa terá a divulgação de informações importantes de inflação nos Estados Unidos: na quarta-feira, dia 13, pela manhã será conhecido o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) da economia americana em setembro. À tarde, o Federal Reserve (o Fed) divulga a ata da última reunião do FOMC, o seu comitê de política monetária.

As informações constam do Spoiler Macro desta semana que começa, relatório do time de Macro & Estratégia do BTG Pactual digital, liderado por Álvaro Frasson, com Arthur Mota, Leonardo Paiva e Luiza Paparounis.

Outros destaques do relatório são:

Brasil e a pandemia: o país teve 437 mortes diárias na média móvel semanal, 12,6% abaixo do apresentado na semana anterior.

o país teve 437 mortes diárias na média móvel semanal, 12,6% abaixo do apresentado na semana anterior. China: na terça à noite haverá a divulgação de dados de inflação; e no dia seguinte, da balança comercial.

na terça à noite haverá a divulgação de dados de inflação; e no dia seguinte, da balança comercial. Europa : destaque para o resultado da produção industrial de agosto na quarta-feira pela manhã.

: destaque para o resultado da produção industrial de agosto na quarta-feira pela manhã. Indicadores da economia: o setor de serviços de agosto pode apresentar alta de 16,0% na comparação anual, em divulgação na quinta-feira pela manhã pelo IBGE.

o setor de serviços de agosto pode apresentar alta de 16,0% na comparação anual, em divulgação na quinta-feira pela manhã pelo IBGE. IBC-Br: conhecido como prévia do PIB, o indicador do Banco Central tem expectativa de recuo marginal de 0,1% na divulgação na sexta-feira dos dados de agosto, refletindo dados setoriais mistos.

Veja abaixo a análise do time que produz o Spoiler Macro sobre o CPI em setembro:

"Apesar da projeção apontar para leve redução da pressão inflacionária, os índices de preços do ISM e o indicador que antecipa o subgrupo de carros usados no CPI têm apontado para o sentido oposto, refletindo a continuidade das disfunções nas cadeias produtivas globais, com aumento do tempo de entregas e alta no do petróleo no mercado internacional. Dessa forma, o presidente do Fed, Jerome Powell, tem vocalizado nas últimas semanas maior preocupação com os preços da economia, enfatizando a visão de que a inflação tem se mostrado mais persistente do que era previsto pelo comitê."

O relatório, distribuído a clientes toda segunda-feira pela manhã, também traz na edição desta semana a análise sobre o comportamento juros futuros no Brasil à luz dos acontecimentos e dos dados mais recentes. Veja a análise:

"Apesar das incertezas fiscais o radar, a manutenção do discurso hawkish do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, permitiu o recuo dos vértices mais longos da curva DI. Contudo, em relação a dois meses atrás, podemos observar forte inclinação da curva DI", apontam os economistas no relatório.