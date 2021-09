Como uma startup quer empregar formados de 1ª geração em grandes empresas

O fim de uma graduação do ensino superior costuma ser um daqueles pontos de virada pra todo mundo. É um momento de dúvidas. Fiz a escolha certa? Aprendi o suficiente? Qual o meu destino profissional? Essas são algumas das questões recorrentes de quem acabou de pegar o diploma.

O engenheiro carioca Gilberto Castro, dono de uma carreira consolidada após duas décadas em posições de destaque na Ambev e na Estácio (hoje Yduqs) olhou para essa situação sob um aspecto até então pouco explorado: quais são as dúvidas dos jovens da primeira geração de universitários na família?

Trata-se de um grupo crescente na sociedade brasileira. A expansão do ensino superior nas últimas duas décadas, aliada a políticas sociais como as nas universidades e as bolsas de estudo do Prouni trouxeram uma leva de caras novas aos bancos escolares brasileiros.

Para ficar num exemplo muito particular, a Universidade de São Paulo, instituição superior mais prestigiada do país, registrou pela primeira vez na história mais alunos de escolas públicas do que privadas no vestibular deste ano — muitos deles oriundos de famílias até então sem acesso ao ensino superior.

"Tudo isso é muito bacana", diz Castro. "Mas traz um novo desafio à sociedade brasileira que é o de colocar essa moçada no mercado de trabalho." Apesar de muitas empresas estarem investindo em técnicas de recursos humanos dedicadas a minimizar vieses em processos seletivos, o usual ainda é ver rostos muitos parecidos — e de estratos sociais idem — interagindo em escritórios Brasil afora. "Falta conectar o jovem oriundo de classe baixa ao universo corporativo", diz Castro. "E fazer dele alguém capaz de falar a mesma língua de quem já está no mercado de trabalho."

O gargalo deu origem ao Instituto Primeira Geração, ou PriG, uma startup non-profit fundada em 2020 para uma espécie de "aceleração de carreiras" de jovens recém-formados oriundos de famílias até então sem chance de conviver tão perto com alguém com diploma de ensino superior.

Uma parte relevante desse apoio é um MBA de 12 meses focado em minimizar gaps na formação do jovem. Estão no projeto edtechs de porte, como a Descomplica e a FRST Falconi, braço de educação da consultoria de gestão fundada por Vicente Falconi.

Em outra ponta, empresas compradas na ideia se comprometem a contratar os jovens do PriG como estagiários para, de alguma maneira, oferecer um aprendizado na prática complementar aos conteúdos do MBA.

Desde abril, quando o PriG começou começou a rodar, empresas do porte de Ambev, Camil, Alpargatas, Suzano, Livelo, Cosan, Afya e Bondinho Pão de Açúcar já contrataram 60 estagiários do PriG. Até o fim do ano, esse número deve chegar a 120.

Para as empresas, um programa como o do PriG serve de alavanca para um time mais diverso. Vide o exemplo da Log-In, empresa de logística focada na cabotagem. "Pelo tipo de negócio da Log-In, temos um público masculino muito maior que o feminino", diz Andréa Simões, Diretora de Gente, Gestão e TI da Log-In, empresa que destina hoje metade das vagas de estágio que tem ao Instituto. "Com o programa, conseguimos trazer uma diversidade de experiências, social e geracional, o que tornou os perfis desses estagiários ainda mais valiosos."

Alguns dos estagiários estão dando uma virada já com alguns anos da carreira. Adriana Oliveira, aos 47 anos, depois de alguns anos na área comercial, atualmente é estagiária da área de Tecnologia de Informação na Log-In.

A meta de Castro é ambiciosa: ter 10.000 concluintes de primeira geração de ensino superior em cargos estratégicos e de liderança dentro das empresas até 2030 e escalar o modelo de negócios para mais empresas e ter uma abrangência nacional.

