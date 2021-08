Startup lança calculadora de apuração de tributos para investidores

A startup LionTech lançou uma ferramenta que ajudará os investidores na apuração do cálculo do Imposto de Renda. A calculadora gratuita está no site da empresa.

A ferramenta oferece apuração do IR mensal sobre investimentos de e também a elaboração da declaração de ajuste anual automatizada.

Além da organização das informações para a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, a startup oferece o controle mensal de recolhimento de impostos (emissão de darfs), controle do portfólio de ativos e controle dos prejuízos por tipo de operação para o investidor. As informações são puxadas direto do Canal Eletrônico do Investidor.

Invista com o BTG Pactual digital e conte com a assessoria do maior banco de investimentos da América Latina

“Nosso objetivo é simplificar o assunto Imposto de Renda. Trazer todos os recursos que o investidor precisa para acompanhar o assunto mensalmente e de forma muito intuitiva gerar seus impostos mensalmente”, explica Daniel Constantino, presidente da LionTech.

Com o plano gratuito da ferramenta, a expectativa da LionTech é alcançar a marca de 10 mil usuários nos próximos dois meses.