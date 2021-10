Inovação na COP26: startups são selecionadas para a Conferência do Clima

Para facilitar um pouco o trabalho dessas startups, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Governo do Estado de São Paulo limitou as áreas de atuação das selecionadas em quatro grandes desafios da agenda climática global: redução das emissões de gases do efeito estufa; mudança da matriz energética; mobilidade e combustíveis sustentáveis e cidades resilientes.

A instituição também fica a cargo de acompanhar as diretrizes e cumprimento de metas do plano climático estabelecido para o estado pelo governo.

Além da aceleração e conexão com investidores, governos e empresas do terceiro setor ao longo do programa, as startups brasileiras e britânicas devem trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de respostas sustentáveis aplicáveis tanto em São Paulo quanto no restante do mundo.

A cereja do bolo, porém, é a possibilidade de apresentar um pitch cara a cara na ONU, para os principais executivos, diplomatas e representantes mundiais presentes na conferência em Glasgow, na Escócia.

"O início da 2 ª edição do programa de aceleração de Negócios de Impacto nos deixa muito felizes por representar o compromisso de diversos atores com a agenda do Governo do Estado de São Paulo relacionada à mudança climática e descarbonização”, diz Felipe Maruyama, diretor de Inovação em Governo no Impact Hub, núcleo à frente das operações do IdeiaGov.

“Apenas em colaboração com ecossistema de empreendedorismo conseguiremos encontrar soluções inovadoras para os desafios complexos relacionados a esta agenda”. Veja a lista com as 35 startups selecionadas para o programa.

As startups escolhidas para a COP26

Startup País B4waste Brasil Green Mining Brasil Morada da Floresta Brasil Óleoponto Brasil Plantae Ecossistemas Brasil Recigases Brasil Endelevo Brasil Nanotex Brasil PROSUMIR Brasil Quanta Energy Brasil Tradenergy Brasil Ecomilhas Brasil Entech Renovaveis Brasil EZVolt Brasil Scipopolis Brasil TrackLi Brasil Emergência CEM Brasil MeteoIA Brasil Sipremo Brasil Wiiglo Brasil Applied Negative Emissions Centre Reino Unido Concrete4Change Reino Unido IsCleanAir Reino Unido Travel AI Reino Unido Naked Energy Reino Unido Njorth Bio Science Ltd Reino Unido SEAB Power Ltd Reino Unido Wondrwall Group Reino Unido 3SC Ltd Reino Unido Equipmake Reino Unido Innovation Factory Reino Unido Zenobe Reino Unido Awen Collective Reino Unido Camnexus Reino Unido Energy Garden Reino Unido

A atuação de governos e empresas de diferentes portes em prol do cumprimento da ambiciosa meta de limitar o aumento da temperatura média em 1,5˚C e criar soluções sustentáveis - e ao mesmo tempo viáveis - para o futuro da humanidade estão em destaque na Conferência Climática da ONU, a COP26, que ocorrerá em Glasgow na Escócia na primeira quinzena de novembro.

A EXAME, referência nacional na cobertura de temas ligados ao ESG (sigla para ambiental, social e de governança), preparou uma cobertura especial da COP26. Uma equipe de jornalistas estará em Glasgow durante toda a duração do evento, produzindo notícias, vídeos, podcasts e entrevistas exclusivas.

Para saber tudo sobre as discussões mais relevantes envolvendo o futuro do planeta, acompanhe as redes sociais da EXAME e a cobertura em tempo real. Basta se inscrever neste link.