STF decide sobre Copa América; Buser capta R$ 700 mi e tudo para ler hoje

Inflação dos EUA, decisão do BCE, JSL e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem próximas da estabilidade à espera de índice de sobre consumidor americano - o último antes da reunião do Fed

STF decide sobre suspensão da Copa América no Brasil

Três pedidos para que a realização do campeonato no Brasil seja suspensa serão analisados até o fim do dia pelos ministros do Supremo Tribunal Federal

Buser capta R$ 700 milhões e aposta em para crescer

Expansão geográfica, financiamento de ônibus e operações de transporte urbano são alguns dos planos da empresa para 2021

STF permite que Wilson Lima não compareça à CPI da Covid nesta quinta

A ministra Rosa Weber entendeu que, por ser investigado pela Polícia Federal, o governador do Amazonas não pode ser obrigado a gerar provas contra si mesmo

Fernández se desculpa após fala racista sobre brasileiros; Bolsonaro reage

Presidente da Argentina disse que brasileiros vieram da selva e argentinos chegaram de barco da Europa

Índia tem novo recorde de mortes diárias por covid: 6 mil

Índia registrou nesta quinta-feira (10) mais de 6.000 mortes por covid-19, após uma revisão do balanço no estado de Bihar, o que alimenta as suspeitas de que o número de vítimas no país é muito maior

Pandemia e : o caos social que levou à ascensão de Castillo no Peru

Em um país devastado pelo coronavírus, com poucas redes de proteção social e em crise com a corrupção, o quase desconhecido Pedro Castillo conseguiu ser a surpresa da eleição peruana

EUA e UE querem nova investigação sobre origem do coronavírus

Em esboço de uma declaração que os países esperam adotar em uma cúpula no final deste mês, eles fazem um chamado para "avanços em um estudo de fase 2 transparente

Brasil continuará com economia 'bipolar' em 2022, mesmo com avanço do PIB

No novo episódio do podcast EXAME Política, o economista Sérgio Vale, da MB Associados, fala que o crescimento econômico terá dicotomia entre prosperidade do agronegócio e dificuldade de emprego

Nascidos em julho podem sacar ou transferir o auxílio nesta quinta-feira

Recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país

BRF vai mais de R$ 760 milhões em fábricas

Segundo comunicado, 643 milhões de reais serão investidos nas unidades catarinenses de Capinzal, Concórdia e Videira, e outros 121 milhões na planta de Dourados (MS)

Prefeitura do Rio suspende vacinação de grávidas por falta de doses

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à imunização do grupo

Manequim reciclável e móveis circulares: a nova loja sustentável da Renner

Proposta é inaugurar a primeira "loja circular" no país, que será aberta na cidade do Rio de Janeiro

Todes quer ser a operadora de telefonia da comunidade LGBTQIA+ no Brasil

Empresa quer prestar atendimento impecável a todas as pessoas, realiza doações mensais e permite que clientes convertam cashback em doações

Pfizer confirma que EUA vão comprar 500 milhões de doses para doação

A informação foi adiantada ontem pela imprensa americana e deve ser confirmada ainda hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso antes do início da cúpula do G7

Biden e Johnson querem união contra ataques cibernéticos e crise climática

O encontro entre aliados no sudoeste da Inglaterra, onde a cúpula do G7 será realizada de sexta a domingo, dará início a uma intensa turnê europeia de Biden

Mais de 80% dos adultos do Reino Unido têm anticorpos contra covid-19

Mais da metade da população adulta do Reino Unido já recebeu uma segunda dose de vacina, de acordo com dados do governo

Sem mistureba: PetLove faz parceria com a True, de ração natural para pets

Novo lançamento mira donos mais preocupados com a saúde de seus animais em um mercado que movimenta US$ 22 bi por ano

Apps como Airbnb e Uber podem acabar com a festa do consumo dos Millenials

Enquanto tentam chegar ao , empresas de tecnologia reajustam tarifas com maior demanda e término de subsídios

COI pressiona por mais vacinações de atletas a caminho de Tóquio

Muitos japoneses e especialistas médicos se opõem à realização dos Jogos, dizendo que eles podem desencadear uma nova onda de infecções

Pão de Açúcar e Extra dão até 80% de desconto no e-commerce

Promoção relâmpago do Extra e Pão de Açúcar dura 30 horas e é válida para itens de diferentes setore

A Zona do Euro divulga a decisão sobre a taxa de juro a curto prazo. Taxas de juros altas atraem os estrangeiros que procuram o melhor retorno do seu dinheiro "sem risco", o que pode dramaticamente aumentar a demanda pela moeda da região.

Nos EUA, será divulgado o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de maio. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” -- Bill Gates.

