Stone e Inter discutem ampliar parceria e debatem potencial fusão

O Inter (BIDI11/BIDI4) e a empresa de meios de pagamento Stone estão negociando estender um acordo de parceria atual, incluindo uma possível fusão, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto.

A Stone comprou uma fatia minoritária no Inter em junho, como parte de sua estratégia de atrair clientes do banco para seus serviços de pagamentos.

As negociações ocorrem no momento em que a Stone enfrenta uma perda em empréstimos de 400 milhões de reais com uma operação de crédito recém-lançada.

A fonte acrescentou que as negociações são preliminares.

A Stone disse que não comenta boatos. O Inter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O jornal Valor Econômico noticiou mais cedo as negociações.

As units do Banco Inter (BIDI11) subiam 2% nas negociações do início da tarde, depois de ter subido mais de 4%, enquanto as da Stone tinham ganho de 0,4%.