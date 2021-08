SulAmérica deve crescer via aquisição, diz analista

A proposta da SulAmérica (SULA11) de 485 milhões de reais pelo Grupo HB Saúde, do interior de São Paulo, faz parte do que deve ser a principal estratégia de crescimento companhia. Isso é o que afirma Fernando Mollo, analista de do BTG Pactual Digital.

"A proposta faz sentido, dado o baixo potencial de crescimento orgânico. Captação de empresas menores é natural nesse tipo de estratégia da SulAmérica", disse o analista na Abertura de Mercado desta terça-feira, 31.

Com a aquisição do Grupo HB, a gigante de planos de saúde espera ampliar seu modelo de assistência semi-verticalizada. O modelo é utilizado pela Paraná Clínicas, adquirida no ano passado pela SulAmérica por 396 milhões de reais.

Com recomendação de compra para as ações da SulAmérica, o BTG Pactual Digital tem preço-alvo de 42 reais para as units da companhia. O valor representa um potencial de alta (upside) de 41,80% em relação ao do último pregão, quando as units fecharam cotadas a 29,62 reais.

