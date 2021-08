SulAmérica oferece R$ 485 mi por HB Saúde

A SulAmérica (SULA11) anunciou na noite de segunda-feira, 30, uma proposta vinculante de 485 milhões de reais pela aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde.

Em fato relevante, a SulAmérica justifica que a aquisição "reforça sua posição e participação de mercado em uma região estratégica para o seu plano de expansão geográfica, aumentando a presença em uma região do estado de São Paulo que tem alto potencial de crescimento para sua operação de Saúde e Odonto".

"Este movimento também marca a ampliação da atuação em um modelo assistencial semi-verticalizado, similar ao executado com sucesso no Sul do País pela Paraná Clínicas, adquirida pela em setembro de 2020", afirma a SulAmérica.

Com foco nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, do interior de São Paulo, o Grupo HB possui 129.000 beneficiários de planos de saúde e 25.000 de planos odontológicos. Sua operação é constituída por um hospital, uma operadora de saúde, centro oncológico e centros clínicos e de diagnóstico. Em 2020, sua receita foi de cerca de 300 milhões de reais.

A operação ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e de acionistas do HB Saúde e consequente alienação de 50% mais uma ação do capital social votante da companhia.