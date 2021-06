Super app Ame começa a oferecer empréstimos para negativados

A Ame, fintech e plataforma mobile do grupo Americanas, fez uma parceria com a SuperSim para começar a oferecer empréstimos para negativados.

As linhas de crédito oferecidas utilizam sem e com garantia (celular) e oferecem de 250 a 2.500 reais, com pagamento em até 12 parcelas. O dinheiro fica disponível na conta bancária do cliente em até um dia útil.

O super app já oferece desde o microcrédito até crédito com garantia pelo app por meio de parcerias com Bcredi, Creditas, Geru, Rebel, Nexoos, BizCapital e Pontte.

Para contratar os serviços, com linhas de crédito de 250 a 3 milhões de reais para pessoa física, e com valores para pessoa jurídica de 10.000 a 5 milhões de reais, o usuário deve acessar a área ‘Empréstimos’, disponível na página inicial do super app.

Após as aquisições da Bit Capital e Parati, a Ame anunciou a compra da Nexoos, fintech que conecta pequenas e médias empresas com investidores.

Empréstimos com cashback

Em campanha de crédito para pessoa física, válida até o final do mês, Rebel, Geru e SuperSim estão oferecendo 6% de cashback nas linhas sem garantia, o que pode render até 3.000 reais do dinheiro de volta.

Nas opções de empréstimo com garantia, a Creditas está aplicando 4% de cashback no empréstimo com garantia auto, o que pode render até 6.000 reais do dinheiro de volta.

A Bcredi está apostando no empréstimo com garantia de imóvel, disponibilizando até 90.000 reais do dinheiro de volta para os contratos fechados no super app.