Super Quarta com Copom e Fed; Huck desiste da eleição e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Super Quarta com Fed e Copom, Ser, Ambipar e o que mais move o mercado

Mercado internacional segue em tom de cautela à espera de decisão de política monetária americana; no Brasil, Copom deve subir para 4,25%

BC deve ter cautela na alta de juros, diz economista-chefe do Inter

Rafaela Vitória, do Banco Inter, avalia que o aperto monetário tem efeito limitado sobre o controle da inflação porque esta tem origem concentrada em choques de oferta

Bolsonaro anuncia novo Família de R$ 300

O valor é maior, contudo, do que está sendo gestado dentro do próprio governo

Huck desiste da presidência e renova com a Globo para substituir Faustão

Decisão acaba com expectativas de que pudesse concorrer à presidência nas próximas eleições

Witzel presta depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira

Ex-governador do Rio de Janeiro é alvo da Operação Placebo, da Polícia Federal, que investiga desvios na contratação de organização social para a instalação de hospitais de campanha

B3 questiona Ser por forte alta e volume atípico antes de fato relevante

Financiamento de 200 milhões de reais, divulgado na última noite, havia sido debatido em reunião do Conselho na tarde de segunda-feira

Healthtech Memed receberá R$ 300 mi de fundo da DNA Capital

Sócios-fundadores da maior empresa em prescrições digitais do país deixam o dia-a-dia da operação e passam para comitê executivo; planos incluem lançamento de marketplace de medicamentos e exames

Da força na à guinada digital e ao IPO: os planos da Almeida Junior

Um dos maiores grupos de shoppings do país se prepara para abrir o capital e começa a colher os frutos de um marketplace que diversifica e potencializa os negócios em canais físicos e digitais

Clínicas privadas esperam ter uma vacina contra a covid-19 em julho

Mercado privado negocia com laboratório indiano 5 milhões de doses. Chegada ainda depende do aval da Anvisa

Anvisa autoriza importação excepcional da Sputnik V por mais 7 estados

Mais 592 mil doses serão importadas, no total, por Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás

Com validade ampliada, Brasil recebe vacinas da Janssen

Vacina de dose única chega ao país nesta quarta. Doses estavam próximas da validade, mas a Anvisa ampliou a data

Pfizer vai entregar mais 2,4 milhões de vacinas ao Brasil nesta semana

Primeiro lote das vacinas já chegou ao país nesta terça-feira (15)

Entre jabutis e lobby do gás, privatização da Eletrobras entra na pauta

A Medida Provisória exige a contratação de 6 mil megawatts de térmicas a gás, o que preocupa a equipe econômica do governo.

Energia solar: mudança na lei pode deixar conta de luz (ainda) mais cara

Extensão do benefício para quem gera energia solar de maneira independente pode representar um custo de R$ 130 bilhões -- uma conta a ser dividida pelos outros consumidores

A era Trump continua? Sob tensões, Biden e Putin se encontram pela 1ª vez

O presidente americano, Joe Biden, está em Genebra para uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. Sobram acusações de ambos os lados desde a posse de Biden

Conheça o fungo que pode custar até US$ 100 mil dólares o quilo

Usado na medicina oriental, o Yarsagumba é considerado um medicamento de luxo

Pesquisa mostra a evolução na contratação de estudantes negros

Entenda como os processo de seleção estão mudando e ajudando as empresas a trazer mais diversidade para os times

BTG pode avançar 23% na bolsa e é ação preferida do Itaú BBA no setor

Analistas aumentam o preço-alvo do papel para 150 reais e afirmam que o banco está remodelando a indústria brasileira de varejo

Política e mundo

Prefeito de Moscou decreta vacinação obrigatória contra covid-19

As autoridades sanitárias de Moscou relataram um aumento constante de novos casos da covid-19 nas últimas semanas

AGU recorre da decisão que manteve quebra do sigilo de Pazuello pela CPI

A pasta pede que os efeitos da medida aprovada pela comissão parlamentar sejam suspensos até o julgamento final do recurso enviado ao STF

Enquanto você desligou…

BMW abre vagas para brasileiros em seu programa global de trainee

A empresa busca estudantes e recém-formados apaixonados pela BMW e dos cursos de administração, engenharia ou áreas relacionadas

Mais de 20 cervejarias lançam cervejas que apoiam a causa LGBTI+

As mais de 20 cervejarias que já confirmaram participação no projeto, entre elas Ambev e a Octopus, irão reverter parte do obtido com a venda a instituições de acolhimento, proteção e inclusão da população LGBTI+

Das 10 marcas mais valiosas da Europa, 4 são de carros

Segundo a Brand Finance, a Mercedes é a bandeira mais valiosa do continente, com valor de marca de 49 bilhões de euros. Já quando o assunto é a marca mais forte, a Ferrari leva vantagem

Clubes de futebol começam a adotar

Entre os clubes que lançaram tokens estão o Manchester City e o italiano AC Milan. A seleção espanhola diz que planeja lançar um esquema similar. A Argentina lançou seus tokens na semana passada

Como jovem que ficou milionário aos 18 anos com bitcoin gasta sua fortuna

Aos 18 anos, ele se tornou um milionário com seus investimentos em bitcoin. Aos 22, ele já possui uma fortuna de US$ 17 milhões

Gesto de Cristiano Ronaldo faz Coca-Cola perder US$ 4 bilhões

Durante entrevista coletiva na segunda-feira, 14, o astro português retirou duas garrafas da gigante americana mantidas à sua frente

Agenda

Nesta quarta-feira (16), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa está está em 3,5% ao ano, e as projeções apontam para mais uma alta definida hoje pelo Banco Central.

Nos EUA, será divulgada a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Os Estados Unidos também vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em maio, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Na China saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” -- Steve Jobs.

Abertura de mercado

Exame Flash