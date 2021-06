Super Quarta com Fed e Copom, Ser, Ambipar e o que mais move o mercado

O tom de cautela predomina no mercado internacional nesta quarta-feira, 16, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). Ainda que as expectativas de manutenção dos juros no intervalo próximo de 0% sejam unânimes, o mercado irá monitorar o ímpeto do Fed em manter os atuais níveis de injeção de dinheiro na economia. Na ata da última reunião, a discussão chegou a ser levantada, considerando os dados da retomada econômica dos Estados Unidos.

Embora a percepção de manutenção de estímulos tenha ganhado força nas últimas semanas, o índice de preços ao produtor, divulgado na véspera, ficou mais uma vez acima do esperado, reacendendo preocupações sobre a inflação no país.

Para esta reunião, o Fed terá como pano de fundo sucessivas altas de dados de inflação e números de pedidos de seguro desemprego em constante declínio. Por outro lado, alguns indicadores da economia americana ainda sugerem a necessidade de políticas estimulativas.

Nos Estados Unidos, as vendas do varejo não crescem desde março e, em maio, tiveram queda mensal de 1,3%. Já o principal indicador do mercado de trabalho americano, o relatório de empregos não-agrícolas, tem mostrado que o ritmo da criação de emprego está mais baixo do que o esperado.

O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, está previsto para às 15h30, meia hora após o anúncio da decisão de juros.

Copom

No Brasil, onde o Comitê de Política Monetária (Copom) também definirá sua taxa de juros, todas as apostas estão em uma elevação de 0,75 ponto percentual, com a taxa passando para 4,25% ao ano.

A dúvida é em relação ao comunicado. Com o IPCA já muito distante do topo da meta de 5,25% para este ano, tem crescido a expectativa de um posicionamento mais duro, com sinalizações de que será feito o necessário para um maior controle da inflação de 2022.

Por aqui, a decisão será feita sob uma melhora na perspectiva de retomada econômica, após o PIB do primeiro trimestre surpreender positivamente e grande parte do mercado revisar projeções de crescimento para cima.

“Este ambiente de atividade mais forte que o esperado tem antecipado nossas expectativas de fechamento do hiato do produto e, como consequência, abre mais espaço para repasse de preços do atacado para o consumidor final. Portanto, para evitar que o IPCA do próximo ano não descumpra as regras de meta de inflação, é prudente que o Banco Central faça um comunicado mais duro”, avalia a equipe de Research do BTG Pactual Digital.

Ser Educacional

A Ser (SEER3) fechou um financiamento de 200 milhões de reais com o International Finance Corporation, do Banco Mundial, que será pago em 7 anos. A taxa de juros média que paga pelo financiamento será de 2,55% ao ano + .

“Os recursos vão assegurar investimentos na atualização das plataformas de ensino a distância dos estudantes e o desenvolvimento de produtos para ajudar as unidades educacionais a enfrentar a provocada pela pandemia”, afirmou em fato relevante.

Ambipar

Os planos de aquisição da Ambipar (AMBP3) seguem a todo vapor. Na última noite, a companhia de gestão de resíduos anunciou a compra da Ecológica Nordeste e da Ecológica Gestão Ambiental. A compra foi a oitava realizada pela empresa somente neste ano. Os valores envolvidos não foram divulgados.