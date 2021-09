Super Quarta de Copom e Fed; cúpula paralela de Biden e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (22) para começar o dia bem informado:

Super Quarta: o que esperar das decisões monetárias de Fed e Copom

Sinalização para o começo do tapering e a 6,25% ao ano dominam as previsões de analistas; veja como o mercado deve reagir

Após dizer na ONU que EUA ‘está de volta’, Biden realiza cúpula paralela

Encontro de líderes irá discutir maneiras de combater a pandemia e de reunir a sociedade civil, o Terceiro Setor, filantropos, indústrias e governos



As dicas para nunca falhar em negociações, segundo o 'pai da persuasão'

Robert B. Cialdini, pai da persuasão, revela novo princípio para persuadir nos negócios, no trabalho e nas relações pessoais. Em entrevista à EXAME, o professor emérito de psicologia e marketing na Universidade do Arizona apresenta táticas descritas em seu novo livro As armas da persuasão 2.0.

GoPublic: fintech criada há 1 ano conquista Via com solução de crédito

Fundada por Tarek Farahat, Humberto Farias, Daniel Greco e Wagner Longo, a startup fornece soluções financeiras para outras companhias

Criadora de conteúdo faz marca de roupa e fatura R$ 2,2 mi em um ano

Lela Brandão, de 27 anos, criou marca de roupas durante a pandemia. Conheça sua trajetória

Conheça a startup que vale 8,7 bilhões de dólares vendendo carros usados

Apresentada no Brasil há dois meses, a Kavak montará um hub de tecnologia para oferecer novas soluções aos clientes

Com jeitinho brasileiro, franquia prevê faturar R$ 100 mi com faxinas

A rede de serviços de limpeza Maria Brasileira teve melhor ano da história em 2020; plano de crescimento em 2021 mira cidades pequenas e condições acessíveis para novos franqueados

Nubank anuncia função que permitirá mais de um cartão virtual por cliente

Possibilidade de criar mais de um cartão virtual permite gerenciar vida digital melhor e traz mais segurança a clientes

Como a Caixa se tornou o maior financiador imobiliário do Brasil

Nos últimos anos, a Caixa mudou o foco, lançou novas linhas de crédito bancário e chegou a 14,01 bilhões de reais em novos contratos

BofA corta preço-alvo da Vale para US$ 20 e reduz recomendação para neutra

Banco também diminuiu as projeções para os preços de minério de ferro, citando um crescimento mais fraco da China

O que pretendem as empresas que ão R$ 3 tri para salvar o planeta

Ambev, Braskem, BTG Pactual, CCRR RFID, Klabin e Suzano estão entre as signatárias de um pacto para destinar meio trilhão de dólares a investimentos responsáveis

Os planos de Gol, Azul e Embraer para tirar do papel ‘carros voadores’

Companhias travam corrida pelo domínio dos céus das cidades, antecipando cenário futurista

Política e mundo

hídrica: não vai chover onde precisa na primavera (nem no verão)

Inmet diz que não há previsão de recuperação do nível dos reservatórios até fevereiro de 2022; Brasil aumenta compra de GNL dos EUA e de energia do Uruguai

Queiroga com covid: Anvisa recomenda quarentena para comitiva de Bolsonaro

Determinação foi transmitida pela agência que orienta a todos que tiveram contato com ministro da Saúde isolamento por 14 dias

Por que o Brasil tem de liderar a corrida pelo 5G na América Latina

Adotar a tecnologia vai permitir que os países da região se modernizem, evitem atrasos econômicos e ganhem impulso no desenvolvimento

Avanço da soja sobre pastos ameaça o pampa gaúcho

Para especialista, bioma tem condições de ser preservado com manejo adequado de bois

Auxílio Brasil custará R$ 62 bi em 2022, quase o dobro do Família

Valor médio deve ser de R$ 300, mas para começar a ser pago, benefício depende de espaço fiscal no Orçamento e da aprovação da reforma do IR

Enquanto você desligou…

Candidato à presidência da França quer proibir a Nutella

Jen-Luc Melenchon afirma que o doce italiano de chocolate e avelãs "não é saudável para as crianças"

Morre ator Willie Garson, de 'Sex and the City', aos 57 anos

A causa da morte de Garson não foi oficialmente revelada, mas fontes ouvidas pelo site TMZ ressaltam que ele fazia tratamento contra um câncer

Harry Styles e Celeste brilham em premiação para compositores

"Adore You" venceu o prêmio de obra mais apresentada para Harry Styles e os co-compositores Amy Allen, Tyler Johnson e Kid Harpoon

Lázaro Ramos sai da Globo; conheça seu lado empreendedor

O ator e outros empreendedores do entretenimento e da publicidade miram a população negra e ajudam a criar um modelo econômico mais inclusivo

Agenda

Nesta quarta-feira (18), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa está em 5,25% ao ano, e as projeções apontam para mais um aumento, de 1%, para 6,25% ao ano.

Nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Usadas, que mede o número anualizado de edifícios residenciais usados, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Também nos EUA, acontece a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, sendo a principal ferramenta utilizada pelo painel para informar os investidores sobre a política monetária. O documento contém o resultado da votação sobre as taxas de juros, discute as perspectivas econômicas e oferece indicativos sobre o resultado de votos futuros.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” -- Ann Landers.

