Susto com IPCA derruba ações de shoppings, varejo e construção

O IPCA de maio acima do esperado derruba nesta quarta-feira, 9, as ligadas ao setor de shoppings, construção civil e varejistas, que figuram neste momento entre as maiores quedas do . Isso porque uma inflação maior pode levar o Comitê de Política Monetária (Copom) a precipitar a retirada em seu discurso de uma normalização parcial da já na próxima reunião, que ocorre entre os dias 15 e 16 de junho.

Na ponta negativa do índice, apareciam, nesta ordem: os papéis de shoppings da Iguatemi (IGTA3, -3,65%) e Multiplan (MULT3, -3,31%); seguidos pela varejista Magazine Luiza (MGLU3, -2,99%); e as construtoras MRV Engenharia (MRVE3, -2,67%), Cyrela (CYRE3, -2,60%) e Eztec (EZTC3; -2,39%).

Com temor de uma taxa de juros maior, essas empresas que são mais alavancadas ou mesmo mais expostas ao consumo são penalizadas, já que o custo do crédito mais elevado funcionaria como um inibidor ao consumo ou para que as pessoas ou companhias tomem mais dívidas.

A divulgação do IPCA nesta manhã, que mostrou avanço para 0,83% no mês passado (contra expectativa do mercado de 0,7%), levou uma série de corretoras e bancos a revisarem suas projeções para inflação este ano. Por exemplo, o Credit Suisse, que elevou de 6,0% para 6,3% o IPCA para 2021, acima do teto da meta do Banco Central de 5,25% para este ano. O economista Arthur Mota, da Exame Invest Pro, também revisou para cima o IPCA para 6,0% este ano e para 3,84% em 2022, além da Selic para 6,25% em 2021.

Para a reunião da semana que vem, Mota projeta uma alta de 0,75 ponto percentual na Selic, que iria para 4,25%. No entanto, ele ressalta que "será importante intensificar o acompanhamento das projeções para o ano que vem, uma vez que seguem distantes da meta e poderam exigir maior atuação do BC nesse ciclo de juros, inclusive contratando outro ajuste de 0,75 p.p. para a reunião seguinte", comenta.

"Com a inflação resistindo em patamares mais altos, analistas enxergam menos espaço para o Copom encerrar o ano em território estimulativo. Ou seja, teria que subir a Selic para em torno de 6,5%", aponta Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Mas há quem seja também beneficiado por esse ambiente de juros mais altos, como os bancos, que aparecem entre as principais contribuições positivas para o Ibovespa nesta sessão. Com a alta da Selic, as instituições financeiras tendem a cobrar uma taxa maior nos empréstimos, aumentando assim o spread bancário (ou seja, a diferença entre o custo de captação pelo banco e os juros cobrados aos clientes).

Os papéis do Itaú (ITUB4) avançavam 2,6% nesta tarde, com a maior variação entre os grandes bancos, seguidos por Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), com altas de 0,46% e 0,15%, respectivamente. A exceção era do Banco do Brasil (BBAS3), que recuava 0,96%.

Outras empresas que também ganham com esse cenário são as seguradoras, já que elas, além de receberem a receita operacional com a venda de seguros, têm ainda como fonte de receitas aplicações feitas no mercado financeiro. "SulAmérica sobe hoje nessa esteira, com a leitura de que a companhia pode ter resultados financeiros mais robustos com alta de juros maior", comenta Cruz. As units da SulAmérica (SULA11) registravam no mesmo momento alta de 0,92%.