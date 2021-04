SUVs compactos ficam até 45% mais caros em um ano. Veja as diferenças

Ao observar a oferta de versões de entrada de todos os SUVs compactos oferecidos em abril de 2021, a diferença entre o SUV mais barato e a versão inicial mais cara é de 80.893 reais, abrangendo de 68.347 reais do Caoa Chery Tiggo2 EX AT 2021 até os 149.240 reais do Suzuki S-Cross 4STYLE Allgrip CVT 2021. No ano passado, este gap era de 57.490 reais (Tiggo2 Look, de 60.000 reais, até S-Cross 4STyle CVT, por 117.490 reais).

Veja abaixo o comparativo dos preços das versões de entrada de cada um dos 20 SUVs compactos à venda no Brasil atualmente.

0 km KBB abr/2020 Diferença (em %) Caoa Chery Tiggo2 EX 1.5 16V AT Flex 4x2 Automático 2021 R$ 68.347,00 Look 1.5 16V 2020 R$ 60.000,00 13,91 Renault Duster Zen 1.6 16V SCe MT6 4x2 Mecânico 2022 R$ 79.134,00 Zen 1.6 16V SCe MT6 2021 R$ 71.800,00 10,21 Hyundai Creta Attitude 1.6 16V MT6 Flex 4x2 Mecânico 2021 R$ 81.182,00 Attitude 1.6 16V AT6 2021 R$ 79.900,00 1,60 Peugeot 2008 Allure 1.6 16V 4x2 Automático 2021 R$ 84.565,00 Allure 1.6 16V AT6 2020 R$ 69.000,00 22,56 Jeep Renegade STD 1.8 16V AT6 Flex 4x2 Automático 2021 R$ 85.609,00 STD 1.8 16V AT6 2020 R$ 75.900,00 12,79 Honda

WR-V LX 1.5 16V CVT FlexOne 4x2 Automático 2021 R$ 88.157,00 EX 1.5 16V CVT FlexOne 2020 R$ 81.990,00 7,52 Nissan Kicks Sense 1.6 16V MT 4x2 Mecânico 2022 R$ 90.131,00 S NAC 1.6 16V MT 2020 R$ 75.510,00 19,36 JAC T40 Plus 1.5 16V MT 4x2 Mecânico 2022 R$ 91.421,00 1.5 16V MT Jetflex 2020 R$ 67.405,00 35,63 Volkswagen Nivus Comfortline 200 1.0 12V TSI AT6 4x2 Automático 2021 R$ 93.819,00 n/d n/d n/d n/d Chevrolet Tracker 1.0 TB 12V MT 4x2 Mecânico 2021 R$ 94.326,00 1.0 Turbo 12V MT 2021 R$ 82.000,00 15,03 Renault Captur 4X2 2.0 16V Hiflex 4x2 Mecânico 2021 R$ 95.535,00 ZEN 1.6 16V SCe 2021 R$ 79.190,00 20,64 Citroën C4 Cactus LIVE 1.6 16V AT Flex 4x2 Automático 2021 R$ 96.008,00 Live 1.6 16V 2020 R$ 70.500,00 36,18 Volkswagen T-Cross 200 TSI 1.0 MT6 Flex 4x2 Mecânico 2021 R$ 100.137,00 200 1.0 TSI MT6 2020 R$ 83.000,00 20,65 Suzuki Jimny 4Work (ABS) 1.3 16V 4x4 Mecânico 2022 R$ 100.485,00 4Work 4X4 1.3 DVVT 16V 2020 R$ 69.350,00 44,90 Caoa Chery Tiggo 5X T 1.5 TB Flex 4x2 Automático 2022 R$ 101.281,00 T 1.5 TB AT6 2020 R$ 88.990,00 13,81 Honda HR-V LX 1.8 16V CVT FlexOne 4x2 Automático 2021 R$ 108.952,00 LX 1.8 16V CVT Flexone 2020 R$ 93.000,00 17,15 JAC T50 Plus 1.6 16V CVT 4x2 Automático 2022 R$ 115.400,00 Pack 2 1.6 16V CVT 2020 R$ 83.990,00 37,40 Suzuki Vitara 4You SE 1.6 16V 4x2 Automático 2021 R$ 126.355,00 4All SE 1.6 16V AT 2020 R$ 94.000,00 34,42 Suzuki Jimny Sierra 4You 4X4 1.5 16V MT 4x4 Mecânico 2021 R$ 133.320,00 4You 4X4 1.5 16V MT5 2020 R$ 103.990,00 28,20 Suzuki S-Cross 4WD 4Style Allgrip 1.4 16V TB CVT 4x4 Automático 2021 R$ 149.240,00 4Style 2WD 1.4 16V TB CVT 2020 R$ 117.490,00 27,02

Os SUVs já são em 2021 o segmento de veículos zero-quilômetro mais vendidos do Brasil atualmente. Segundo ranking da Fenabrave (federação das concessionárias), esta categoria já corresponde a quase 40% de participação no mercado, sendo a maior parte composta de modelos compactos.