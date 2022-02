Tanure tem interesse em comprar a brMalls, diz O Globo; ações sobem 2%

O empresário Nelson Tanure, conhecido no mercado por adquirir ativos estressados e passá-los à frente, mostrou interesse em adquirir a operadora de shopping centers brMalls (BRML3), em meio a negociações da empresa com as rivais Aliansce Sonae (ALSO3) e Ancar Ivanhoe, disse o jornal O Globo nesta segunda-feira, 14.

A brMalls revelou na semana passada que estava em "conversas preliminares" com a Ancar para uma potencial combinação de ativos, depois de rejeitar uma oferta de fusão da Aliansce Sonae no início deste ano. As da companhia operam em alta de mais de 2,5% por volta das 13h.

A brMalls não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

*Com informações da Reuters