Tech que caiu 40% em 2021 é a nova small cap em carteira do BTG

O ano de 2021, o primeiro desde 2015 que o fecha em queda, não será bem lembrado por boa parte dos investidores brasileiros. Mas, analistas do BTG Pactual acreditam que a desvalorização dos ativos abriu espaço para oportunidades. Uma delas seriam as da Locaweb (LWSA3), incorporadas à carteira de small caps recomendadas para o mês de janeiro.

Com performance que contrasta com a alta de mais de 300% registrada em seu primeiro ano de B3 (2020), a ação da Locaweb terminou 2021 em queda de 40%. “Após a recente correção, vemos os papéis sendo negociados a 5,3x EV/Vendas [estimado para 2022] e 26,3x Ebitda, nível que consideramos um ponto de entrada atraente”, avalia o relatório do BTG Pactual.

O patamar em que a Locaweb vem sendo negociada é tão baixo que, segundo os analistas, chega a ser inferior ao de empresas de software “que crescem uma fração do que ela consegue”.

Aprenda quais são os e como montar sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Ainda que tenha sido adicionado apenas recentemente à carteira de small caps, o BTG acredita que o valuation esteja favorável, pelo menos, desde meados de novembro, quando a ação estava cotada a 20,90 reais, com EV/Vendas de 9x.

Agora, a 11,90 reais, a Locaweb é uma opção ainda mais interessante. Considerando o último preço-alvo, as recentes quedas proporcionaram um potencial de alta de 90% para o ativo. Talvez este, dizem os analistas, possa ser o piso.

“É sempre desafiador acertar o fim de um movimento de queda [e uma queda de todas as empresas de tecnologia, não apenas da Locaweb], mas a discrepância entre seu valuation e outras empresas de software é muito grande, o que nos estimula a adicionar o nome a nosso portfólio.”.

Desempenho da carteira e novas apostas

Em 2021, a carteira de small caps do BTG teve desempenho positivo de 9,9%, enquanto o Ibovespa caiu 11,9% e o Índice Small Caps da B3, 16,2%. Contra o Índice Small Caps, por sinal, a seleção do banco perdeu em apenas 1 dos últimos 12 anos.

Além da Locaweb, foram adicionadas à carteira do BTG as ações da Santos Brasil (STBP3). A escolha do papel, que subiu 22,5% em 2021, considera a melhora do ambiente regulatório e da dinâmica competitiva do setor portuário.

“Destacamos o momento positivo que atravessa a indústria global de transporte marítimo de contêineres, impulsionada pela forte recuperação dos volumes após interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia. Nesse contexto, a Santos Brasil está bem posicionada para atender a essa forte demanda por meio de sua oferta líder”, afirmam os analistas.