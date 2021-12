Techs no Brasil ; 4ª fase do open banking e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empreendedora abriu negócio com R$ 50 mil e hoje fatura R$ 80 milhões

Ana Paula Ferro largou emprego de bancária e criou rede de clínicas de estética popular com quase 100 unidades

Número de empresas de tecnologia cresce no Brasil — elas faturam R$ 426 bi

Pesquisa da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) lançada hoje, 15, mostra aumento no número de negócios tecnológicos e o cenário para empreendedores do setor

futuro sobe em dia de IBC-Br e decisão do Fed

Investidores aguardam guinada na política monetária dos EUA, com sinalização de aumento dos juros já em 2022

Open banking: quarta fase começa com dados de investimentos e seguros

Nova etapa permite o compartilhamento de dados de produtos e serviços de seguros, investimentos etc. das instituições; dados transacionais dos clientes só em maio de 2022

Banco do Brasil prorroga mutirão de renegociação de dívidas

Mais de 42 mil operações foram realizadas, totalizando R$ 634 milhões renegociados em todo o país

Serasa prorroga Feirão Limpa Nome até próxima semana

O evento realizado pela Serasa oferece desconto de até 99% nas dívidas e opção de parcelamento em até 72 vezes

CashU, a startup que quer transformar toda empresa em fintech

Empresa que oferece inteligência de crédito para empresas que atuam no B2B recebeu seu primeiro investimento externo, de R$ 6,1 milhões

Gestora que apostou na queda de Magalu revela nova estratégia

Norte Asset, do gestor Gustavo Salomão, ex-Garantia e ex-Credit Suisse, montou posição short quando a ação estava a 25 reais, no começo do ano

Política e mundo

IBC-Br: 'Prévia do PIB' tem 4ª queda seguida e o pior outubro em 7 anos

No trimestre móvel até outubro, o IBC-Br recuou 0,94%. Sobre o mesmo mês de 2020, houve baixa de 1,48%

IGP-10 cai 0,14% em dezembro e fecha ano com salto de 17,3%

Em dezembro de 2020, o índice havia subido 1,97%, com elevação de 24,16% em 12 meses

do gás deve subir até 41% no Rio após reajuste da Petrobras

Distribuidora fluminense vai repassar aumento de 50% aplicado pela estatal, a partir de janeiro. Medida afeta também indústria e comércio

Putin e Xi Jinping vão debater "retórica agressiva" dos EUA e da Otan

O presidente da Rússia e da China vão se reunir virtualmente nesta quarta-feria, 15

UE inicia vacinação de crianças de 5 a 11 anos dividida

Na França, primeiro serão as crianças em risco de doença grave, depois, até ao final do ano, as restantes. Contudo, outros países do bloco estão cautelosos

Enquanto você desligou...

OJ Simpson é um homem livre após fim de sua liberdade condicional

Simpson, agora com 74 anos, foi libertado da prisão em Nevada em 2017, onde cumpriu nove anos por assalto à mão armada em um caso envolvendo artigos esportivos históricos

Verstappen volta ao volante calçando sapatilha dourada após título da F1

Verstappen venceu o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, de maneira controversa no final da corrida do último domingo que encerrou a temporada

Parece covid, mas não é: o que se sabe sobre a nova cepa de Influenza

Vírus é resistente às vacinas desenvolvidas até o momento

iPhone 13 sai por R$13 em ação promocional da Vivo

Clientes da Vivo com planos de celular Pós-Pago, Controle ou que possuam internet para casa, linha fixa ou tv são automaticamente cadastrados no programa que permitirá comprar iPhone 13 por R$13

Instagram 'rouba' conta com nome @metaverse de usuária

O perfil que recebia o mesmo nome da nova empreitada de Zuckerberg já existia no app há 10 anos

Frase do dia

