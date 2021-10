Debêntures pagando menos que títulos públicos? O que fazer

Os juros curtos foram pressionados pelas revisões das expectativas da trajetória da . De acordo com o Boletim Focus mais recente, a taxa básica de juros deve terminar o ano em 8,25% (8,75% em 2022). Porém, olhando as curvas de juros, as projeções podem ser mais altas.

Já os juros longos foram impactados por um cenário fiscal e político ainda desafiadores. Nesse caso, os investidores exigem um retorno maior nos títulos públicos por causa das maiores incertezas à frente.

O que fazer

Segundo os analistas, a melhor opção é se desfazer desses títulos antecipadamente e buscar alternativas no mercado primário, que atualmente paga um prêmio sobre papéis que estão sendo negociados no mercado secundário.

Operações de emissores com rating mais elevado (AAA e AA+) têm sido oferecidas ao mercado com um prêmio de crédito de aproximadamente 0,25-0,50 pontos base sobre os títulos públicos comparáveis (duration e indexador). Debêntures incentivadas de emissores similares no mercado secundário estão sendo negociados “carecas” (sem prêmio) ou com prêmios negativos se desconsiderada a isenção de IR).

Os analistas reforçam que nem toda a precisa ser mantida na carteira até o vencimento. Na verdade, no caso das debêntures incentivadas, que possuem maior liquidez no mercado secundário, vale a pena revisitar a estratégia de investimento periodicamente. Além da qualidade de crédito do emissor, vale acompanhar o momento de mercado para definir em qual prazo investir.

Na opinião do time de macroeconomia BTG Pactual digital, títulos atrelados à inflação com prazo intermediário (com duration entre a NTN-B 2024 e a NTN-B 2030) são os mais atrativos na conjuntura atual. Papéis mais curtos possuem uma remuneração pouco atrativa ao investidor. Já os mais longos não oferecem uma remuneração que compense o risco de mercado. O Tesouro IPCA+ 2030, por exemplo, está sendo negociado à inflação + 4,94%. Já á NTN-B 2055 paga uma remuneração de IPCA+ 5,11%.

