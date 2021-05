Temor com inflação nos EUA é exagerado? Veja o que dizem analistas

Os contratos futuros agora precificam um aumento dos juros pelo Fed em meados de 2023, mais cedo do que as autoridades projetam. Antes do relatório de emprego na sexta, o mercado apostava em aperto da política monetária vários meses antes.

Traders também reduziram as apostas em aumentos adicionais dos juros até o fim de 2023. Agora esperam um total de 65 pontos-base (0,65 ponto percentual) de aperto até o final de 2023, cerca de 25 pontos-base menos desde 1º de abril.

Expectativas mais baixas

As taxas de equilíbrio trazem a ressalva de que não podem ser interpretadas pelo valor de face devido à falta de liquidez dos TIPS e ao prêmio de risco que investidores exigem devido à incerteza sobre a trajetória da inflação -- ambos os quais levam a juros mais altos do que seriam de outra forma.

Autoridades do Fed desenvolveram modelos para levar em conta essas variáveis, e a Pimco criou modelos próprios. A conclusão da gestora, em poucas palavras, é que as expectativas de inflação estão ainda mais abaixo da meta de 2% do Fed do que as autoridades presumem. Isso significa que operadores podem precisar recuar em relação às expectativas de aumento dos juros pelo Fed.

“Basicamente, argumentamos que as expectativas de inflação estão um pouco abaixo de onde o Fed as vê”, após atingir cerca de 1,75% em março, a leitura mais recente do modelo da Pimco, disse a economista Tiffany Wilding.