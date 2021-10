Temporada de balanços: gigantes do Ibovespa divulgam resultados na semana

A temporada de balanços irá esquentar no mercado brasileiro nesta semana, com a divulgação de resultado de algumas das principais empresas da . Até sexta-feira, mais de 30 empresas listadas irão reportar seus números do terceiro trimestre.

O dia mais aguardado é quinta-feira, 25, quando Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), com as duas maiores participações do , irão apresentar seus resultados.

Mas a bateria de balanços começa já nesta segunda-feira, 22. Ainda hoje, após o encerramento do pregão, será a vez de Tim (TIMP3), Neoenergia (NEOE3), EDP (ENBR3) e Ecorodovias (ECOR3) divulgarem seus resultados.

Já o dia com a maior quantidade de balanços será a quarta-feira, 28, para quando está prevista a divulgação de 12 resultados. Um deles será o do Santander (SANB11), que irá abrir a temporada de balanços dos grandes bancos do país. Os do Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) sairão ao longo das próximas duas semanas.

Até agora, somente a Hypera (HYPE3) apresentou seus números do terceiro trimestre, na sexta-feira, 22. No pregão desta segunda, os papéis da companhia sobem 3,5%.

Confira a agenda de balanços desta semana:

Segunda-feira (25/10)

Neoenergia (NEOE3)

Ecorodovias (ECOR3)

Energias Br (ENBR3)

Tim (TIMP3)

Terça-feira (26/10)

Inter Banco (BIDI11)

Localiza (RENT3)

Romi (ROMI3)

Klabin (KLBN11)

Cesp (CESP6)

Marfrig (MRFG3)

Quarta-feira (27/10)

Log (LOGG3)

Odontoprev (ODPV3)

Multiplan (MULT3)

Intelbras (INTB3)

Kepler Weber (KEPL3)

Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

Weg (WEGE3)

Gerdau (GGBR4)

Movida (MOVI3)

Dexco (DXCO3)

Telefônica (VIVT4)

Santander (SANB11)

Quinta-feira (28/10)

Transmissão Paulista (TRPL4)

Suzano (SUZB3)

Fleury (FLRY3)

Assaí (ASAI3)

Vale (VALE3)

Vamos (VAMO3)

Alpargatas (ALPA4)

Petrobras (PETR3/PETR4)

Grendene (GRND3)

Sexta-feira (29/10)

Usiminas (USIM5)

Irani (RANI3)