Temporada de balanços, Ricardo Barros na CPI da Covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

CPI ouve Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, nesta quarta

Deputado entrou na mira do colegiado em 25 de junho, quando foi citado no depoimento do deputado federal Luis Miranda

Câmara aprova reforma eleitoral sem distritão e com volta das coligações

Por acordo, deputados optaram pela volta das coligações partidárias e retiraram a mudança do sistema proporcional para o majoritário

De tabu a , saúde mental não pode mais ser ignorada por empresas

Meio milhão de brasileiros foram afastados por adoecimento mental em 2020; solução está na prevenção, tema que já é explorado por startups como Vittude e Bee Touch

TecBan e Klavi vão explorar juntas a riqueza de dados do open banking

Maior rede independente de autoatendimento do mundo, TecBan vê na premiada Klavi um salto de valor agregado

Nubank quer fazer IPO de mais de US$ 2 bilhões na Nasdaq

O IPO pode ocorrer no último trimestre do ano na Nasdaq e a empresa pretende ser avaliada em mais de US$ 40 bilhões

C&A investe no digital e acirra disputa por compra de roupa na internet

Varejista investiu valores recorde em tecnologia e logística no 2º tri; com marketplace e app afiados, empresa quer vencer a batalha de quem oferece a melhor experiência

Para a Positivo, o computador voltou a ser pessoal – e lucrativo

A empresa curitibana teve de 51 milhões de reais no segundo trimestre de 2021

B3 investe em diversidade, tem resultados e quer influenciar mercado

A B3 trabalha para melhorar a diversidade de gênero, raça, LGBTI+, gerações e pessoas com deficiência. Em entrevista à EXAME, Rebeca Andreosi, superintendente na área de pessoas, detalha estratégia e ganhos

Mais de 30 balanços com Magalu e Renner e o que mais move o mercado

Bolsas sobem no mercado internacional, enquanto investidores avaliam resultados corporativos e aguardam por divulgação de PPI e pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos

Lucro da Eletrobras dispara a R$ 2,5 bilhões no 2º tri; alta de 439%

A Eletrobras explicou que os resultados em transmissão foram positivos em decorrência da Revisão Tarifária Periódica, com efeitos a partir de julho de 2020

Revertendo prejuízo, Oi tem lucro líquido de R$ 1,139 bi no 2º trimestre

Segundo a operadora, resultado positivo veio graças à valorização do real sobre o dólar no trimestre, o que ajudou turbinar as linhas de "resultado cambial líquido" e "amortização do ajuste a valor justo"

Caixa Seguridade tem lucro de R$ 426,6 mi no 2º tri; alta anual de 8,2%

O crescimento observado no comparativo ano a ano foi ancorado sobretudo na elevação das receitas de corretagem

Política e mundo

Saúde admite que quase 10 milhões de doses estão paradas em Guarulhos

Ministério da Saúde informou que 9,5 milhões de doses da Pfizer e Coronavac ainda precisam receber certificações de qualidade para serem distribuídas

Disseminação da variante Delta no Brasil já supera Gama nos meses iniciais

Cepa do coronavírus identificada inicialmente na Índia cresce mesmo ao encontrar população parcialmente vacinada e número total de casos declinando

PSDB avalia ‘bônus’ para quem votou contra PEC do voto impresso

PSDB estuda dar fatia maior do fundo eleitoral a 12 parlamentares que seguiram orientação e ficaram contra voto impresso

Enquanto você desligou…

Neon abre vagas para curso gratuito de tecnologia para refugiados

Programa é voltado para refugiados e pessoas em vulnerabilidade social; proposta é reduzir desigualdades na área de tencologia

Messi receberá parte do salário em criptos; ativo dispara até 120%

Com astro argentino, PSG supera Barcelona e lidera crescente mercado de tokens de futebol

Restaurante desafia clientes a comer café da manhã de 17 mil calorias

Refeição é preparada em cerca de 20 minutos; quem conseguir comer tudo em menos de uma hora não precisa pagar pelo prato

Evino aposta em caixa de vinho de 3 litros que dura até um mês

Nas versões tinto, branco e rosé, o primeiro box de vinho da marca custa 99 reais e é equivalente a 4 garrafas tradicionais

Agenda

Na Zona do Euro saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos em cada região.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

Abertura de mercado

Exame Flash