Quais as tendências do agronegócio? Descubra no AgroForum, do BTG

Com a retomada da economia e as commodities em alta, o setor do agronegócio (que já representa cerca de 27% do produto interno bruno do país), tem chamado a atenção do mercado.

Mas, afinal, quais são as perspectivas, os desafios e as oportunidades do agronegócio no Brasil? É isso que o AgroForum, evento virtual promovido pelo BTG Pactual (BPAC11) nesta quarta-feira, 27 de outubro, pretende responder.

Quer descobrir como acelerar as transformações da sua marca no agronegócio? Faça já a sua inscrição!

Dentre representantes governamentais e grandes nomes do setor privado, o fórum deve reunir mais de 20 especialistas para debater questões relacionadas ao empreendedorismo, a inovação e as tendências no setor. Nomes como Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura; e Miguel Gularte, CEO de operação América do Sul da Marfrig (MRFG3), estão entre os convidados.

Para ter acesso ao site no qual acontecerão as transmissões ao vivo, basta fazer um cadastro na página oficial do evento.

Programação do AgroForum

A abertura do evento será feita por Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, às 9h15. Na sequência, os participantes poderão acompanhar o painel Agro na B3, que contará com a participação de Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles Machado (JALL3); e de Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos (TTEN3). A moderação será feita por Lucas Claro, head de análise técnica no BTG Pactual.

Temas como logística, cooperativismo, infraestrutura e soluções tecnológicas para o campo também farão parte dos painéis, que terão início às 9h15 e devem durar até às 19h.

Veja a programação completa abaixo:

9h15 – Abertura

9h30 – Agro na B3

10h30 – Soluções Tecnológicas Inteligentes para o Campo

11h30 – Logística & Infraestrutura no Agro

12h30 – Intervalo

13h30 – Análises do Mercado Agro

14h00 – O Papel dos Frigoríficos na Pecuária Brasileira

15h00 – Açúcar & Etanol: Perspectivas, Desafios e Oportunidades

16h00 – Biocombustíveis: O Crescimento de uma Nova Matriz Energética

17h00 – Cooperativismo Agro: Tradição e Inovação no Campo

18h00 – A Revolução da Inteligência de Dados no Agro

Quero acompanhar o AgroForum!