Tesla anuncia resultado após ação cair 19%: é a hora de comprar?

A Tesla, do bilionário empreendedor Elon Musk, divulga o resultado do primeiro trimestre nesta segunda-feira, 26, depois do fechamento do mercado. Investidores que acreditam no potencial da montadora líder em carros elétricos podem encontrar no evento a oportunidade para novos ganhos caso os resultados superem as expectativas.

No consenso de mercado, a Tesla terá registrado um por ação de 0,79 dólar, bem acima do 0,23 dólar no mesmo período um ano antes. As receitas, por sua vez, devem ter chegado a 10,29 bilhões de dólares, com alta anual de 72%. São números, no entanto, que estarão ligeiramente abaixo do apresentado na comparação com o quarto trimestre.

Depois de alcançar o recorde histórico de 900,40 dólares (intraday) no fim de janeiro, a ação da Tesla chegou a cair quase 40%, para a casa de 540 dólares no início de março, em meio ao movimento que derrubou as empresas de tecnologia. Na contramão, investidores buscaram de valor, de olho principalmente na reabertura da economia americana.

Mas as cotações estão se recuperando desde então e foram negociadas a 729,40 dólares na última sexta-feira, 23. Analistas dizem que a ação pode voltar a recuperar tração com a divulgação de dados que revelem o aumento da capacidade de produção ou ganhos maiores com créditos tributários no mercado americano.

Eventuais informações sobre a estratégia com bitcoin e a adesão de consumidores à criptomoeda também podem mexer com as ações, na visão de alguns analistas.

Do ponto de vista de regulação e segurança, novas informações sobre o acidente com o carro que utilizava piloto automático, há duas semanas, também pode pesar favoravelmente para a companhia.

