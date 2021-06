Tesla é a ação estrangeira mais comprada no Brasil em 2021

As da Tesla foram as mais compradas por brasileiros se considerarmos apenas papéis estrangeiros. É o que aponta levantamento da Stake, plataforma que conecta brasileiros ao mercado de ações americano, feito entre janeiro e maio deste ano.

A montadora de carros elétricos de Elon Musk lançou recentemente um novo modelo de veículo que chega a 100km/h em 2 segundos. O Model S Plaid também consegue repor 300 quilômetros de energia em 15 minutos. A empresa também anunciou que terá câmeras para monitorar motorista usando piloto automático após o registro de diversos acidentes.

A faixa etária predominante que utiliza o app da Stake pelo mundo, em sua grande maioria, é de 25 e 34 anos.

Veja abaixo quais foram as ações mais negociadas na Stake no período do levantamento:

TOP 10 AÇÕES MAIS NEGOCIADAS NA STAKE EM 2021

1.Tesla

2.Apple

3.Microsoft

4.Coinbase

5.Nio

6.Gamestop

7.VOO

8.Palantir

9.Churchill Capital Acquisition Corp

10.ARKK