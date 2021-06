Tesouro: investidor poderá resgatar título e receber dinheiro em único dia

A B3 informou nesta sexta-feira, 25, que a partir do dia 13 de setembro, os investidores do poderão resgatar título e receber o dinheiro no mesmo dia. Atualmente, o prazo para que o dinheiro esteja na conta do investidor é D+1.

A explicou que a liquidação financeira para o resgate acontecerá no mesmo dia em que o investidor colocar sua ordem de venda, desde que realizada até às 13h. Para as operações de resgate feitas após esse horário, a liquidação acontece no dia seguinte ao fechamento da ordem, ou seja, D+1.

Vale lembrar que a liquidação é a última etapa do processo de resgate, com a efetivação da venda e o pagamento de todo o dinheiro envolvido às instituições financeiras dos investidores do programa. Atualmente, são 1,52 milhão de investidores cadastrados no Tesouro Direto, um crescimento de 5% em relação a dezembro de 2020.

"O Tesouro Direto já tinha uma alta liquidez e ficará ainda melhor. É um produto muito atrativo em risco, rentabilidade e liquidez que formam o tripé de um produto de investimento", destaca Vinicius Brancher, superintendente de Relacionamento com a Pessoa Física da B3. Ainda segundo ele, aproxima-se do prazo de resgate praticado na poupança e em grande parte dos CDBs das instituições financeiras.