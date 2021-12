Tesouro Selic é "fichinha" perto da "renda fixa das criptomoedas"; conheça

Com a possibilidade da atingir dois dígitos em 2022, o investidor brasileiro volta a um cenário já conhecido: os títulos públicos e privados ficam mais atrativos, a começar a ter um aspecto de “patinho feio” após as quedas do e até mesmo a poupança ganha um brilho especial (por mais que seus rendimentos fiquem abaixo da inflação).

Embora os títulos de estejam com rentabilidade atrativa neste momento, eles não são nada perto de um investimento que paga até mesmo renda diária e está “escondido” no ecossistema das .

Antes que você se assuste ou pense que isso é coisa de “nerds” de cripto que ficam cavando negócios obscuros para tentar ganhar dinheiro, saiba que se trata de uma modalidade de investimento inteligente que já está entregando lucros na casa de 100% ao ano em moedas maiores. Isso é como dobrar seu dinheiro investido de 12 em 12 meses. Qual investimento de renda fixa você conhece que poderia fazer o mesmo?

Arrisco dizer que nenhum.

No caso do staking de criptomoedas menores, que também são operações mais arriscadas, há operações que chegam a pagar rendimentos de até 80.000% ao ano.

Essa é a oportunidade do staking, um método para gerar renda passiva com criptomoedas que tem conquistado investidores iniciantes e avançados.

O staking é uma forma bem simples e democrática de conseguir criptomoedas. Ao deixar suas criptomoedas “travadas” na blockchain (tecnologia descentralizada que permite a negociação de ativos digitais), os investidores podem receber mais moedas como “recompensa” por esse empréstimo. Daí, eles podem vendê-las e embolsar os possíveis lucros ou continuar fazendo staking, ganhando ainda mais moedas.

Se ainda não ficou claro, pense no staking como uma espécie de “ de cripto”. Assim como é possível receber uma certa quantia de reais como juros do empréstimo feito ao banco, no staking, você recebe moedas digitais como juros pelo empréstimo que você fez à blockchain.

Sei que, de início, entender o staking pode ser um pouco confuso. Mas a boa notícia é que você não precisa ser nenhum especialista para conseguir buscar ganhos significativos com esse método. Se você já tem familiaridade com o universo cripto e acumula algumas moedas em sua carteira, fazer o staking é “subir de nível” enquanto investidor.

Um nível que apenas 22% dos criptoinvestidores estão, segundo o Global Crypto User Index.

Para quem investe em criptomoedas para o , staking é quase "necessário"

Sim, apenas 22% dos investidores estão em outro patamar e colocam suas moedas em staking. Ao mesmo tempo, 55% dizem que investem para o longo prazo. Isso quer dizer, então, que há uma porcentagem considerável de investidores “deixando dinheiro na mesa”.

Vou te explicar por quê.

O staking se torna especialmente vantajoso para aqueles investidores que pretendem segurar alguns ativos durante um longo período, já que através dessa técnica, você pode buscar lucros até mesmo diários:

Com a possível valorização dos ativos , uma vez que as moedas continuam em sua posse e você pode retirá-las do staking e vendê-las quando elas tiverem valorizado o suficiente para você;

, uma vez que as moedas continuam em sua posse e você pode retirá-las do staking e vendê-las quando elas tiverem valorizado o suficiente para você; Com os “juros” do próprio staking, que caem na conta como se fossem de .

Ou seja: se você já está segurando suas moedas por um tempo de qualquer maneira, então por que não ter a chance de ganhar ainda mais dinheiro com elas, sem precisar vendê-las? Essa é uma das maiores vantagens do staking, que se torna ainda mais benéfico para os investidores de longo prazo.

Nesse sentido, até mesmo a volatilidade das criptomoedas acaba sendo vantajosa: quanto mais elas valorizam, mais rende o staking delas. E se você acompanha um pouco do mundo cripto, sabe que não é nada incomum encontrar valorizações extraordinárias em poucos meses, semanas ou até mesmo em um único dia.

Não é história de pescador. Valorizações de três dígitos já aconteceram com investidores comuns e até mesmo com um ator da Globo. Continue comigo para entender essa história.

Esqueça todos os ativos geradores de renda tradicionais… nenhum deles é páreo para o staking

Imagine capturar mais de 500 reais com um investimento em um único dia. Na poupança, você precisaria ter 8.500 reais investidos durante um ano para que conseguisse um retorno acima dos 500 reais (considerando o rendimento anual da poupança em 6,17%). Com o staking, é possível capturar esses ganhos em apenas um dia.

Foi o que aconteceu com o Fernando no começo de novembro, através do staking da AXS. A moeda, na época, estava valendo 850 reais e o resultado de apenas um dia de staking foi o seguinte:

preço de R$ 850 por AXS em 04/11/2021" data-image-title data-image-source="Reprodução" srcset="https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png 900w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=150,100 150w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=300,200 300w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=768,511 768w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=654,436 654w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=420,280 420w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=680,453 680w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=760,506 760w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/12/2-7.png?resize=165,110 165w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px">

Outro adepto do staking da AXS é o ator Dan Stulbach, que já atuou em novelas como A Força do Querer e Fina Estampa. O global começou a em cripto nos meados deste ano e logo, já colocou suas criptomoedas em staking, alcançando lucros anuais acima de 100% no caso da AXS. Para ele, “é uma bobeira não fazer staking, já que você está segurando a moeda de qualquer maneira”.

Stulbach é a prova de que mesmo investidores iniciantes já podem adentrar no mundo do staking, sem precisar ter conhecimentos avançados. “Das coisas que eu fiz com cripto, o staking é o mais fácil de todos”, relata o global.

Com esse “CDB de cripto”, é possível capturar lucros ainda mais robustos (mas, como sempre, no mundo dos investimentos os riscos são maiores também). Aqui está outro exemplo de um investidor que entrou num staking mais arrojado:

O que faz o staking se sobressair em relação a outros ativos geradores de renda — como ações pagadoras de dividendos, , títulos com remuneração semestral — é justamente o seu potencial de rendimentos expressivos. É claro que esses lucros vêm acompanhados de riscos maiores e as suas “recompensas” são proporcionais a quantas moedas você deixa no staking.

Mas para quem já tem algumas moedas na carteira, o staking é uma chance de ganhar ainda mais dinheiro com seus ativos digitais.

E além dos ganhos, o staking apresenta outras vantagens para o pequeno investidor:

Não exige nenhum conhecimento teórico avançado. Como eu falei, um investidor iniciante (como o próprio Dan Stulbach) consegue fazer staking e buscar lucros;

(como o próprio Dan Stulbach) e buscar lucros; Não exige equipamentos caros e potentes como os computadores de mineração. Você pode fazer tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador pessoal ;

quanto pelo seu ; O investimento inicial é baixo. E, segundo os especialistas em cripto, deve ser mesmo. Como se trata de um investimento mais arriscado do que ações ou títulos públicos, não é recomendado colocar uma parte considerável do seu patrimônio em staking. Afinal, um “troco de pão” pode conseguir rendimentos inimagináveis no mundo cripto e te proporcionar uma viagem internacional ou um carro zero.

E, segundo os especialistas em cripto, deve ser mesmo. Como se trata de um investimento mais arriscado do que ações ou títulos públicos, não é recomendado colocar uma parte considerável do seu patrimônio em staking. Afinal, um “troco de pão” pode conseguir rendimentos inimagináveis no mundo cripto e te proporcionar uma viagem internacional ou um carro zero. Ajuda na melhoria da rede, já que as moedas em staking são usadas para validação e segurança na Blockchain. Ou seja, você também contribui para a legitimação dos criptoativos como “investimentos sérios”.

Por que você (provavelmente) nunca tinha ouvido falar da ‘renda fixa de criptomoedas’

Você pode até ter uma parcela de cripto na carteira e ser antenado nas notícias relacionadas ao tema. E mesmo assim, pode ser que nunca tenha ouvido falar desse tal de staking. Nesses momentos, bate a desconfiança: será que é algum golpe? Por que isso nunca tinha chegado aos seus ouvidos antes?

Bom, acontece que se trata de algo relativamente novo, que até mesmo os especialistas em cripto estavam primeiro tentando decifrar para depois oferecer orientações certeiras aos investidores.

Foi assim com Lucca Benedetti, especialista do departamento de inteligência em cripto e Blockchain da Empiricus: “Eu já fazia isso com o meu próprio dinheiro, mas era arriscado demais recomendar algo assim, justamente porque eu não sabia o que ia acontecer”.

Agora que o staking está mais consolidado, já é possível angariar recomendações de quem estudou a fundo o assunto. Embora esse método de geração de renda com cripto seja acessível para investidores iniciantes, não é bom “mergulhar de cabeça”, sem nenhum tipo de direcionamento. Como tudo no mercado financeiro, existem algumas pegadinhas que podem dar dor de cabeça (e até mesmo prejuízos).

Pensando nisso, Benedetti resolveu preparar um plantão de dúvidas completamente gratuito para todos os investidores que estão interessados em staking e querem a chance de “subir de nível” com essa técnica tão promissora. O plantão acontece no dia 20 de dezembro, às 19h (clique aqui para participar) e será mediado pelo próprio Dan Stulbach. Na transmissão, você poderá ver depoimentos de ex-alunos de Lucca que conseguiram engordar suas carteiras através do staking.

Benedetti vem com toda a expertise de um especialista que já ganhou dinheiro com staking e ensinou outras pessoas a como fazer o mesmo, enquanto Dan vem com a prova de que alguém leigo pode ganhar dinheiro sim com essa técnica, sem se expor a riscos exagerados.

Apenas 22% dos investidores de cripto estão gerando renda passiva com suas moedas; veja como você pode ser um deles

Como já falei no começo deste texto, uma pesquisa do Global Crypto User Index revelou que apenas 22% dos criptoinvestidores fazem staking de seus ativos. Ou seja, os outros 78% estão perdendo a chance de ganhar 500, 1.000 ou até mesmo 2.000 por dia. Pode ser que você esteja entre esses 78% por medo ou mesmo por desconhecimento.

Mas quando falamos de tecnologias disruptivas, os primeiros a chegar são sempre os que podem ganhar mais. “Quanto mais fundo você mergulha no mundo cripto, maiores são as possibilidades de ganhar dinheiro com esse mercado, justamente porque não tem muita gente ainda fazendo aquilo”, explica Lucca Benedetti.

Ainda há uma chance para você subir de nível e entrar para os seletos 22%. Na verdade, você pode até mesmo se destacar entre estes poucos investidores, pegando orientações fundamentadas de um especialista. É com o objetivo de levar você a outro patamar como investidor de cripto que Benedetti está realizando o plantão de forma totalmente gratuita.

Sendo bem sincera, o conhecimento que ele acumulou estudando staking valeria milhares de reais, mas ele resolveu abrir algumas de suas dicas gratuitamente. Basta clicar neste link para se cadastrar e receber esse conteúdo grátis no dia 20 de dezembro.

Se você ainda não está convencido sobre o potencial do staking, recomendo que se cadastre na lista para o plantão mesmo assim. É sua chance de se expor a um conhecimento pouco difundido no mercado financeiro. Caso você ache que o staking não é para você, tudo bem. Você não vai gastar nem um centavo para ao menos conhecer mais sobre esse método de geração de renda extra com cripto.

Como Dan Stulbach fez questão de enfatizar: “Eu acho que é obrigatório que todo mundo deveria conhecer o staking. Você tem sempre a opção de fazer ou não. Mas dentro desse universo, eu acho que é uma coisa obrigatória a se conhecer.”

