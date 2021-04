Tishman Speyer lança seu primeiro fundo imobiliário no Brasil

"A nossa entrada no segmento é natural. Acreditamos que o mercado brasileiro adquiriu uma maturidade a partir da entrada de mais investidores institucionais no mercado, com o crescimento dos fundos de fundos e fundos de pensão mais flexíveis, e também pessoas físicas. E esse crescimento, na nossa visão, deve continuar a acontecer". E por que em plena pandemia? "Se formos esperar o momento ideal do mercado, ele passa. Foi uma decisão tomada no passado que implantamos agora".

A favor da operação está a experiência da TS lá fora. "Estamos observando a China. A sanitária no país acabou e houve um crescimento de 18% da economia no primeiro trimestre deste ano. Lá o mercado já voltou totalmente aos escritórios. Nos Estados Unidos, como a maioria da população já tomou a segunda dose da vacina, também já observamos grandes empresas voltando ao trabalho presencial. Acreditamos que o Brasil esteja 60 dias defasado ao que está acontecendo nos Estados Unidos".

Portanto, seguindo esse raciocínio, Cherman espera que haja uma recuperação do mercado de imóveis corporativos e da economia brasileira já no segundo semestre deste ano. "Talvez com o término da pandemia, controle da crise financeira e perspectiva de melhora econômica a crise política se acalme um pouco também", conclui o executivo. "O momento atual é ideal para se preparar para o crescimento dos próximos cinco anos, já que a produção de novos escritórios está baixa e ao mesmo tempo vemos uma fila de IPOs na , além do crescimento de startups, que precisarão de escritórios de boa qualidade".

A TS planeja lançar no país outros FIIs com propósitos que vão além de gerar renda aos cotistas. "Devemos ter um voltado para retrofit e pretendemos lançar também um de desenvolvimento. Mas, neste caso, não achamos que o mercado está maduro o suficiente".

Histórico

A TS obteve licença para passar a operar como gestora de recursos no país no ano passado. Contudo, é longo o seu histórico de atuação no segmento de FIIs no exterior (a empresa é gestora de fundos imobiliários em diversos países nos quais atua) e também no Brasil.

Desde 2001 a empresa já vendeu diversos imóveis para FIIs para posteriormente atuar prestando consultoria ao veiculo de investimento, caso de diversos empreendimentos corporativos na zona sul da cidade de São Paulo, como o TB Office (TBOF11), Edifício Galeria (EDGA) e Torre Norte (TRNT11), parte do Centro Empresarial das Nações Unidas.

Além do Rio de Janeiro, onde atualmente investe na Região do Porto Maravilha, a empresa também atua nas cidades de Brasília, onde desenvolveu o Green Towers, e Belo Horizonte, onde entregou o Concórdia Corporate Towers.

Vantagens e pontos de atenção

Entre os diferenciais do novo fundo está a experiência de 25 anos de desenvolvimento de prédios triple A no país, o contrato é de e um inquilino com boa garantia de crédito. Mas analistas citam também pontos de atenção.

Como o edifício foi construído para abrigar a sede do inquilino, caso ele queira desocupar o imóvel ao final do contrato pode haver uma maior dificuldade para realizar uma nova locação. Além disso, a região de Barueri sofre, em crises, com uma vacância maior do que a média da cidade de São Paulo, o que pode gerar volatilidade nos últimos anos do contrato. Pequeno inicialmente, outro do fundo é sua liquidez.

No entanto, para compensar o risco de investimento de uum fundo que é inicialmente monoativo e monoinquilino o retorno estimado nos dois primeiros anos é maior do que a média praticada em fundos de lajes corporativas. Posteriormente, a prevista de ativos em carteira tende a diluir esse risco. Por isso a ideia é que o fundo possa ser distribuído para pequenos investidores apenas quando ganhar mais corpo.