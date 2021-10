Título de inflação na carteira é essencial, diz analista do BTG Pactual

Em 2021, a inflação no Brasil voltou a explodir. No acumulado em 12 meses até setembro, a inflação oficial do Brasil medida pelo IPCA chegou a 10,25%, o maior nível desde fevereiro de 2016, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A inflação reflete, basicamente, o aumento de preços e, por eassa razão, ela afeta diretamente o seu bolso e é notada facilmente no dia-a-dia. Um exemplo prático disso é uma ida ao supermercado para uma compra básica e pontual com 50 reais: você percebe que não consegue mais comprar os mesmos itens pelo valor que pagava um mês atrás. Isso significa que houve um aumento da inflação e, consequentemente, que você perdeu poder aquisitivo.

A inflação afeta não apenas seus hábitos de consumo mas também o seu patrimônio.

Mas existem maneiras de reduzir esse impacto. Com investimentos simples, você pode se livrar do “fantasma da inflação” e proteger seu patrimônio."É muito importante ter investimentos atrelados à inflação no nosso país. O Brasil é um país que, tradicionalmente, tem grandes picos de inflação", afirma Jerson Zanlorenzi, head da mesa de do BTG Pactual digital, que lançou, em parceria com a EXAME Academy, a jornada Construindo Riqueza, feita para quem deseja alcançar a liberdade financeira.

De acordo com o especialista, às vezes os investimentos em podem ser ilusórios. Um rendimento da caderneta de poupança, por exemplo, pode mostrar que você “ganhou” 100 reais no mês, mas para esse ganho ser real você precisa relacionar isso ao aumento da inflação no mesmo período. Nos últimos anos, devido à queda da taxa , ter dinheiro na poupança significou perder poder de compra, já que a inflação superou os rendimentos da aplicação.

Para se proteger da inflação, Zanlorenzi explica que uma das formas mais fáceis é por meio da aplicação em NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – Tipo B) ou simplesmente títulos do tesouro nacional, que possuem risco soberano do Brasil (Risco Brasil). Esse tipo de título garante ao investidor uma rentabilidade real. Ou seja, ele vai pagar a inflação mais alguma taxa.

Além disso, é interessante que o investidor brasileiro olhe para as moedas estrangeiras ou setores que estão "baratos" na e possuem tendência de alta no médio e . Mas antes de tudo isso, é preciso saber qual perfil você possui. Os perfis de investidores estão divididos em três grupos:

Conservador

Moderado

Sofisticado / Agressivo

"Geralmente, uma maior rentabilidade está atrelada a mais volatilidade e a um risco maior. Ou seja, você precisa estar mais preparado para sofrer variações de na carteira”, explica Zanlorenzi.

Da inflação ao investimento com base na taxa Selic

Devido a velocidade de mudança dos setores da economia nos últimos, é preciso atualizar os seus investimentos com certa frequência também. “A ideia é que você siga um portfólio muito bem diversificado, com várias classes de ativos e atualize ele sempre. Pelo menos uma vez por mês, pare, leia, e entenda se precisa ou não realizar mudanças”, diz Zanlorenzi.

Zanlorenzi também destaca que no Brasil, é preciso ter “investimentos base” devido às características da nossa economia. "Vivemos em um país onde a inflação é alta historicamente. Ou seja, precisamos ter produtos ligados à inflação. NTN-B, incentivadas, IPCA+, títulos que nos protegem da perda de capital", afirma o head da mesa de renda variável do BTG.

Ademais, o especialista do BTG Pactual também salienta a importância do investimento em moedas estrangeiras. "Segundo ponto: precisamos ter posições em dólar. O Brasil também tem um histórico de moeda desvalorizada, principalmente frente ao dólar. Então é uma ótima proteção ter investimentos cambiais”, diz Zanlorenzi.

Por fim, Zanlorenzi pontua afirmando que é preciso ter uma de risco na parte de juros também. “O Brasil tem ciclos de juros pequenos, então você precisa estar sempre de olho quanto à projeção da taxa Selic. Você precisa ter uma renda fixa mesclada, entre pré-fixados e títulos pós-fixados. Assim você diversifica bem o seu portfólio em renda fixa”, conclui.

