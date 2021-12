Títulos verdes chegam a poupadores interessados em transição climática

Folheando as páginas de seu jornal local, Lesley Hawker identificou uma incomum proposta de investimento. A prefeitura de sua cidade, West Berkshire Council no sudeste da Inglaterra, estava emitindo um título que colocaria o dinheiro dos compradores em projetos como painéis solares, redução de enchentes e conservação. “Adoramos ver nossa comunidade tornando-se mais sustentável e ecologicamente correta - estamos felizes em financiar qualquer coisa que possa contribuir para essa causa”, diz Hawker, que é doadora regular para instituições assistenciais voltadas para o ambiente.. Ela acabou investindo £1 .000 (US$ 1.340) no título de £1 milhão.

Esse título verde, que fechou no ano passado, foi o primeiro desse tipo no Reino Unido. Agora, mais investidores de varejo estão tendo a oportunidade de investir diretamente na transição energética do país. Outros governos locais entraram em ação, e o banco de poupança apoiado pelo estado, o banco de Investimentos & Poupança Nacional (NS&I), lançou um título de poupança verde que pode ser comprado por apenas £100.

Títulos que afirmam oferecer o benéfico impacto ambiental ou social já decolaram com grandes investidores institucionais, como fundos de pensões e gestores de fundos, com mais de US $ 500 bilhões em títulos verdes emitidos até agora em 2021. França, Alemanha, Itália e Reino Unido todos já lançaram esses títulos para financiar a mudança para emissões líquidas de carbono zero, e corporações estão emitindo dívidas verdes também. Os títulos verdes financiam projetos específicos, enquanto outros tipos de dívida ecológica podem gerar incentivos para um comportamentos mais inclusivos – por exemplo, os mutuários podem ter que pagar uma taxa de juros mais alta se não atingirem as metas de emissões. A popularidade da dívida verde levou alguns compradores de títulos institucionais a se preocuparem com a “lavagem verde” – ou alguns emissores adicionando um brilho ambiental aos investimentos comuns – e aos apelos por padrões mais claros.

Esses serão muito mais importantes se o ainda pequeno mercado de varejo decolar. Os novos títulos de poupança de varejo do Reino Unido apoiarão os mesmos projetos que os financiados pelos títulos verdes que o governo vende às instituições. Isso inclui o desenvolvimento de transporte limpo, energia renovável e captura de carbono. O NS&I diz que o governo publicará detalhes de como o dinheiro será usado e seu respectivo impacto. Os poupadores têm seus recursos bloqueados por três anos e recebem uma taxa de juros fixa de 0,65% ao ano. Os títulos verdes do governo local funcionam em uma premissa semelhante, embora em uma escala menor.

A prática dos governos locais de levantar fundos de poupadores comuns costumava ser mais difundida no Reino Unido, mas desapareceu em grande parte antes da virada do século. Agora, o custo “assustadoramente grande” da transição para net zero, como diz a conselheira Rowena Champion, do distrito de Islington, fez com que governos como o dela procurassem novas fontes de financiamento. De acordo com um relatório da Comissão de Investimento Climático das Cidades do Reino Unido, chegar a zero irá custar às principais cidades do Reino Unido £ 200 bilhões. O novo título de £ 1 milhão de Islington colocará apenas uma pequena marca em sua estratégia de transição de £ 43 milhões. Mas Keith Townsend, diretor corporativo de meio ambiente de Islington, diz que pode haver mais a caminho se as coisas correrem bem. Os títulos de Islington podem ser adquiridos por apenas £ 5.

Emissores de títulos contam com o apetite do varejo por investimentos sustentáveis. Em setembro, poupadores do Reino Unido despejaram £1,6 bilhão em responsável, de acordo com a Associação de Investimentos – dois terços dos ingressos totais dos fundos. Jill Waters, diretora de varejo da NS&I, diz que os jovens investidores, até agora, constituíram uma proporção incomumente grande de compradores de títulos de capitalização verdes.

Para Hawker, o desejo de apoiar projetos sustentáveis ​​supera a necessidade de maximizar o retorno. Ela está entre os cerca de um em cada seis investidores em títulos do West Berkshire que doaram seus rendimentos de juros ao conselho local. O dinheiro será usado para cultivar canteiros de flores silvestres nas margens das estradas. “Prefiro que minhas economias sejam bem utilizadas, em vez de ficarem paradas no banco sem fazer nada”, diz ela, acrescentando que os bancos pagam taxas baixas de qualquer maneira. O título do West Berkshire pagava 1.2% – um bom negócio para o governo local, que poderia ter pago mais perto de 2% com os meios usuais de empréstimos garantidos pelo estado, de acordo com Joseph Holmes, diretor executivo de recursos do West Berkshire. “Isso significa que todos os contribuintes locais foram beneficiados, independentemente de ter ou não investido no título”, diz ele.

Investimentos verdes são apenas uma “progressão natural” para os bancos nacionais de poupança que estão acostumados a encontrar novas maneiras de atrair os poupadores, diz Waters da NS&I. O Reino Unido também defende títulos de capitalização, que oferecem prêmios mensais em vez de pagamentos de juros – incentivando a economia com a adição de um elemento baseado na sorte. A Itália foi pioneira em títulos de varejo vinculados ao produto interno bruto após a pandemia. Além de arrecadar dinheiro, os títulos verdes de varejo podem ajudar a ampliar a consciência pública sobre a climática e o papel das pessoas em lidar com ela. “Acho que as pessoas se sentem bastante impotentes no momento”, diz Champion, vereadora de Islington. “Até certo ponto, esta é uma oportunidade de perceber que eles também podem realmente fazer parte da mudança.”

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.