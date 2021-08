Top 5 fundos ESG no primeiro semestre de 2021

O ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) é uma tendência que vem ganhando força entre as empresas, principalmente as que estão presentes na de valores. Em resumo, o ESG consiste em uma série de parâmetros sustentáveis que norteiam boas práticas corporativas. Ou seja, mostra se uma companhia é comprometida com a sociedade e com o meio ambiente.

Devido ao crescimento da adoção desses parâmetros por parte das empresas, diversos fundos ESG surgiram no mercado com a proposta de oferecer ao investidor uma carteira segura. Os fundos ESG representam uma oportunidade interessante para quem quer de olho em empresas com responsabilidade social, ambiental e de governança corporativa.

Pensando nisso, a EXAME Invest relacionou os 5 fundos ESG que tiveram as melhores performances no primeiro semestre deste ano. Os dados foram retirados de uma pesquisa da Quantum Finance, que considera todos os fundos regidos pela instrução CVM 555, que indicam a utilização de critérios ESG como parte da seleção dos ativos que integram sua carteira.

Confira o top 5 Fundos ESG do primeiro semestre:

1. FPI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

O fundo multimercado FPI INVESTIMENTO NO EXTERIOR gerido pela IDGR Investimentos tem como fundo master o BRAZIL CLEAN ENERGY e teve uma rentabilidade de 22,5% de janeiro deste ano até junho, ocupando a primeira colocação entre os fundos ESG que tiveram a melhor performance no primeiro semestre de 2021.

2. SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Na segunda colocação está o fundo multimercado gerido pelo Santander Brasil Asset Management, SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, com uma rentabilidade de 17,1% nos primeiros seis meses deste ano.

3. MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

O fundo de investimento multimercado MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR – gerido pelo Safra Asset Management – apresentou rentabilidade de 14,3% de janeiro a junho de 2021 e está entre os três com melhor desempenho no período em questão.

4. TREND LIDERANÇAS FEMININAS FI MULTIMERCADO

O fundo multimercado TREND LIDERANÇAS FEMININAS FI é gerido pela XP Asset Management e deu aos seus cotistas um retorno de 13% nos primeiros seis meses de 2021.

5. FRAM CAPITAL HANSSEN ESG FI

Gerido pela Fram Capital, o FRAM CAPITAL HANSSEN ESG FI AÇÕES teve rentabilidade de 11,2 % entre janeiro de junho deste ano, ficando na quinta colocação do top 5 Fundos de Investimentos ESG do primeiro semestre de 2021.

Nem tudo é ESG: fique atento

De acordo com a analista de fundos de investimentos do BTG Pactual digital, Juliana Machado, o melhor critério para identificar de fato se um fundo está comprometido a usar os critérios ESG é acompanhando o gestor minuciosamente.

Algumas dicas da especialista são:

• Ler sempre as cartas da gestora;

• Procurar saber o que a gestora faz;

• Saber quem são as pessoas por trás daquela casa;

• Saber quem são as pessoas por trás do produto específico que você possui;

• Entender qual é a maneira do processo de investimento utilizado pela gestora.

“Simplesmente dizer que o fundo é ESG, só por estar enquadrado em alguma classificação ESG, não quer dizer que de fato ele vai aplicar esses conceitos, sobretudo no Brasil em que temos uma classificação Anbima dedicada a isso, mas nem todo fundo ESG está ali dentro. É importante identificar produtos que estão seriamente comprometidos com esse tipo de assunto”, finaliza Machado.