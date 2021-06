Toro compra fintechs Mobills e Monetus de olho no open banking

O acelerado desenvolvimento do mercado financeiro no país, com a queda das taxas de juros e o avanço da tecnologia, continua a estimular negócios entre os participantes em busca de ganhos de escala e sinergias. O foco é ampliar o leque de produtos e serviços para o investidor pessoa física.

É um movimento liderado por players como o BTG Pactual (BPAC11), com uma série de aquisições de corretoras, gestoras e parcerias com escritórios de agentes autônomos.

Nesta quinta-feira, 17, foi a vez de a Toro Investimentos -- que foi adquirida pelo Santander (SANB11) em 2020 -- anunciar a compra das fintechs Mobills e Monetus por valores não revelados.

Segundo o comunicado, o negócio visa complementar a oferta de serviços da plataforma de investimentos. A aquisição de 100% do capital da Monetus e da Mobills envolve dinheiro e troca de , transformando acionistas de ambas as empresas em sócios da Toro. A operação depende ainda de aprovação dos reguladores.

Com a aquisição, os usuários das duas fintechs serão adicionados ao ecossistema da Toro. Segundo a empresa, a movimentação também irá acelerar a conexão da plataforma com o open banking, permitindo que clientes tenham uma visão agregada de suas contas em outras instituições e automatizem estratégias de investimento personalizadas.

Sobre as fintechs

A Mobills tem uma variedade de aplicativos financeiros que contam com mais de 30 milhões de downloads, ainda segundo o comunicado. O principal deles é o app homônimo, com 10 milhões de downloads. Já a Monetus é uma das pioneiras na criação de um app de investimento automatizado baseado em objetivos.

"Mobills e Monetus fortalecem o ecossistema aberto da Toro com milhões de pessoas buscando melhorar suas finanças, ferramentas escaláveis de planejamento financeiro e investimentos baseadas nos objetivos dos clientes e uma rede empreendedora e descentralizada de especialistas", afirma Gabriel Kallas, presidente da Toro Investimentos.

O executivo acrescenta que, assim como a Toro, Mobills e Monetus são empresas que crescem em ritmos superiores a 100% ao ano, utilizam capital gerado pela própria atividade e já atingiram .