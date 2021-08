Trabalhadores terão ganho de 4,92% em remuneração do FGTS

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira a distribuição de 96% do resultado registrado no balanço do fundo em 2020, proposta que dará aos trabalhadores uma remuneração de 4,92% na aplicação.

Como no ano passado a inflação medida pelo IPCA foi de 4,52%, o ganho real para os cotistas será de 0,4%. Em comparação, a poupança no período rendeu 2,11%.

Em 2020, o resultado auferido pelo FGTS foi de 8,468 bilhões de reais, sendo que a proposta do Ministério da Economia foi de distribuição de 8,129 bilhões de reais.

O depósito dos recursos será feito até o final deste mês, ocorrendo de maneira proporcional ao saldo das contas mantidas pelos trabalhadores na data de 31 de dezembro.

Segundo o governo, cerca de 191,2 milhões de contas serão beneficiadas. Juntas, elas acumulavam 436,2 bilhões de reais ao fim do ano passado.

No ano base de 2019, a remuneração do FGTS foi de 4,9%, ante IPCA de 4,31% e rendimento da poupança de 4,26%.