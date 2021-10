Três passos para ter uma vida financeira saudável, segundo analista do BTG

Você consegue controlar suas despesas e gastar menos do que ganha? Se sim, este já é um importante passo para a liberdade financeira. Poupar, que é o mesmo que acumular dinheiro para poder utilizá-lo no futuro, é um hábito que a maioria dos brasileiros não possuem e que pode ajudar, e muito, na construção de um futuro melhor para as pessoas.

Quem consegue guardar parte do dinheiro recebido todo mês tem mais facilidade para reservar caixa para realizar investimentos, garantir uma financeiramente melhor (sem depender apenas do governo), aproveitar oportunidades de consumo (comprar itens e bens por valores menores, pagando à vista) e promover empreendedoras.

Mas, atenção: por poupar, não se deve entender “guardar o dinheiro na poupança”. Apesar de não ser algo errado, não é recomendado por especialistas, pois o rendimento da poupança, nos últimos anos, tem perdido para a inflação. Ou seja, quem tem dinheiro parado na poupança acabou perdendo poder de compra no período.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Serasa, aproximadamente 62 milhões de pessoas possuem dívidas no Brasil. Entre as dívidas, as que lideram são as de cartão de crédito e as bancárias. Por isso, é tão importante saber evitar os erros financeiros. Um dos maiores erros do brasileiro é não ter um controle sobre suas finanças.

Este, inclusive, é o primeiro dos três pilares citado por Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em sua série online e gratuita para quem busca a liberdade financeira:

1 - Evitar erros financeiros

Existem 3 grandes erros financeiros que fazem com que mais de 72% dos brasileiros não consigam sair das dívidas. Um desses erros é a falta de organização nas finanças. Calcular os gastos e ganhos mensais é uma das melhores formas de não cair no endividamento ou, se já está nele, diminuí-lo. Além desse erro, existem mais dois, que serão tratados exclusivamente na série online e gratuita sobre investimentos, ministrada pelo especialista do BTG Pactual.

“Para construir riqueza, é necessário juntar dinheiro, depois juntar dinheiro para investimento e aí sim construir seu patrimônio”, diz Zanlorenzi. Ele destaca que possuir uma é ideal para ter tranquilidade na hora de . Para constituí-la, é preciso saber exatamente o quanto ganha, gasta e quanto sobra ao final do mês.

Descubra o caminho mais rápido, prático e seguro para você chegar à sua Liberdade Financeira.

“Investimento está ligado ao controle. Quando você souber para onde o dinheiro está indo, você vai poder cortar gastos, renegociar dívidas, contas de luz, água, internet, e vai começar a sobrar dinheiro para constituir a reserva de emergência”, afirma o especialista do BTG Pactual.

2 - Conhecer as principais modalidades de investimento

Existem muitos tipos de investimentos, tanto na classe de ativos de quanto na de , e para saber quais se encaixam melhor para você, é preciso saber o seu . Ao descobrir seu perfil, você pode começar a diversificar os investimentos, mas isso não é uma tarefa tão fácil. Por isso, Zanlorenzi mostra, na série gratuita, os melhores investimentos para correr menos riscos e ter bons ganhos. Além disso, ele ensina tudo sobre a em diferentes classes de ativos e a diversificação dentro de cada classe de ativos, que também é muito importante para os investidores.

3 - Traçar o melhor plano para buscar a liberdade financeira

Por fim, Jerson Zanlorenzi ensinará os espectadores a traçarem o melhor plano em busca da liberdade financeira. Zanlorenzi ensinará a investir do jeito certo, aumentando os retornos e reduzindo os riscos, independentemente da sua experiência ou de quanto você tiver disponível para começar.

“Temos uma visão clara de que o mundo está muito mais rápido a cada ano. As tendências do mundo andam muito mais rápido e você precisa atualizar seus investimentos também. Então, a ideia é ensinar a seguir um portfólio muito bem diversificado com diversas classes de ativos e que atualize ele sempre, pelo menos uma vez por mês”, diz o especialista do BTG Pactual.

Zanlorenzi ainda salienta que, no Brasil, é sempre preciso ter investimentos base, devido as características da nossa economia. “Precisamos ter, por exemplo, produtos atrelados à inflação. NTNBs, IPCA+, debentures incentivadas... estes títulos que nos protegem da perda de capital. Também precisamos ter posições em dólar. O histórico nacional é de moeda desvalorizada, principalmente frente ao dólar. Diversificação de risco na parte de juros também”, conclui.

Descubra o caminho mais rápido, prático e seguro para você chegar à sua Liberdade Financeira.