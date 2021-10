Tribunal de Justiça: Leilão de carros de juízes tem descontos de até 25%

O Tribunal de Justiça de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 28, um leilão de carros de juízes com descontos de até 25%. O leilão, realizado pela Fidalgo Leilões, será encerrado às 11 horas. Os veículos estão em bom estado e foram utilizados por sargentos, tenentes, juízes, entre outros. Todos os veículos vêm com manual e chave reserva.

Entre os destaques estão os seguintes: Lote 002 como o mais barato sendo um VW Fox Plus 1.6 flex, 2007/2007 com lance mínimo de R$ 17.341 e o mais caro o lote 05 um Toyota Corolla Altis Ano 2015/2015, com lance inicial de R$ 63.241.

Outras ofertas são: o lote 01 - VW Fox Plus 1.6 Flex, branco, 2007/2007 - Lance inicial: R$19.014 o lote 03 - Chevrolet Cobalt 1.4 LT, Ano 2012/2012, branco - Lance inicial: R$25.289; lote 06 Chevrolet Cobalt 1.4 LT, Ano 2012/2012, branco - Lance inicial: R$ 25.605 ; lote 08 – Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, Ano 2010/2011 - Lance inicial: R$39.985 entre outros.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão, devidamente cadastrado no site da Fidalgo Leilões.