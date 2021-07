Tributar dividendos irá afastar o investidor da Bolsa, diz Barsi

De acordo com o economista, no mercado especulativo, apenas a B3 e os fundos são os vencedores. Barsi é um dos críticos da bolsa brasileira devido ao monopólio, já que não existe concorrência, e o excesso de cobrança do investidor: como taxa de corretagem, liquidação, registro, clearing, entre outros. "Antes de tributar os dividendos, o governo deveria tributar a especulação."

Ele também criticou uma possível extinção do “juros sobre capital próprio", chamando de retrocesso. "Os juros sobre capital próprio estimula o empresário a reinvestir aquilo que ele se beneficiou. Ele repõe na empresa cash flow. Não é possível que este governo e um economista, como Paulo Guedes,tenham uma visão tão míope que irá suprimir benefícios tão importantes para a economia do país", finalizou o bilionário.

Mais de 50 anos de mercado

Economista com décadas de experiência no mercado financeiro, Barsi é referência quando se trata de investimentos. O bilionário construiu o seu patrimônio com a chamada "carteira previdenciária." A estratégia consiste em direcionar todos os investimentos para ações de empresas sólidas e que sejam boas pagadoras de dividendos, visando a formação de um patrimônio de longo prazo. “É investir em bons projetos, é uma parceria de longo prazo, você se torna um pequeno dono dessas empresas", explicou em recente entrevista à EXAME Invest.

Mais do que olhar para o da ação e eventuais valorizações, o que importa para uma carteira de renda mensal de longo prazo é a renda recorrente que ela gera. Isto vem da distribuição de dividendos e dos pagamentos de juros sobre capital próprio, as duas principais formas pelas quais as companhias de capital aberto compartilham seus lucros com seus acionistas na Bolsa. Se houver mudança com a reforma, Barsi afirma que sua carteira segue sendo uma boa estratégia. "Eu tenho absoluta segurança que é a melhor forma de formar patrimônio."