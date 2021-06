Trígono alcança R$ 1 bi em gestão com foco em small caps 

A Trígono Capital, gestora especializada em fundos de small caps, alcançou a marca de 1 bilhão de reais em investimentos sob gestão. Trata-se de uma marca inédita para uma gestora especializada no país. Em apenas três anos, a gestora viu o número de cotistas sair de 134 para 31.615. Até o final do ano, a expectativa é alcançar as 50.000 contas abertas.

Atualmente, a gestora tem seis fundos em seu portfólio (Trígono Delphos Income, Trígono Flagship Small Caps, Trígono Verbier FIA e Trígono Power Yield FIA, Trígono 70 Prev e Trígono Flagship 60). Um dos destaques é Trígono Flagship Small Caps FIC FIA que lidera em rentabilidade entre os fundos de small caps nos últimos 12 meses. No período, até o dia 8 de junho, a valorização do fundo foi de 94,3%, enquanto o índice Small Cap (benchmark do setor) subiu 37,1% no período.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

Em entrevista exclusiva à EXAME Invest, Werner Roger, chefe de investimentos e sócio da Trígono, comemorou o valor alcançado sob gestão. “Com a nossa estratégia e visão, abocanhamos uma parcela dos novos CPFs que entraram na nos últimos anos. São mais de 30.000 investidores em um segmento alternativo.” Para atrair ainda mais cotistas, no começo do ano, a gestora reduziu o valor inicial do aporte de 500 reais para 250 reais nos fundos de .