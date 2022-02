Que tal trocar embalagens usadas por pontos? Conheça as máquinas de coleta

Comprada pelo grupo Ambipar em 2021, a Triciclo opera três projetos: o Retorna Machine, o Recicla Pharma e o Deixaki, todos eles vinculados ao Programa de Fidelidade Triciclo.

Neles, o consumidor entrega embalagens recicláveis (pet, aço, alumínio, vidro e longa vida), e, em troca, recebe “tricoins” – como são chamados os pontos desse programa de fidelidade ambiental.

O depósito de uma embalagem pós-consumo na máquina é revertido em pontos, que poderão ser trocados por benefícios, como recargas de celular, descontos na conta de energia, transporte público, livrarias ou transferência em conta.

Neste mês, a Nestlé ativou, em parceria com as Lojas Bramil e Ambipar, uma campanha de reciclagem com as Retorna Machines instaladas na supermercadista Lojas Bramil de Três Rios e Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Como funciona

Na campanha, as máquinas, que aceitam embalagens usadas de qualquer marca, acabam gerando tricoins em dobro caso os itens recicláveis sejam da Nestlé.

Quem acumular 300 tricoins receberá um vale que poderá ser trocado nas duas lojas Bramil por produtos da marca Nestlé com apelo nutricional, como plant-based, orgânicas, zero lactose, sem adição de açúcares.

Em cinco anos de operação, a Triciclo já arrecadou mais de 25 milhões de embalagens, gerando renda para quem trabalha nas cooperativas e contribuindo para uma coleta reciclável.

A meta agora é expandir o número de máquinas espalhadas pelas capitais do país. Pelo site, o consumidor encontra os pontos mais próximos de coleta.