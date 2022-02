Trybe faz Instituto, ajuda estudantes com até um salário e se torna B-Corp

Filho de mãe solteira e professora de letras, Matheus Goyas, de 31 anos, passou grande parte da vida no ambiente escolar, seja no momento do próprio estudo ou acompanhando a mãe. Aos 14 anos, Goyas começou a ensinar, como professor de matemática particular para ter uma renda e acompanhar os amigos que fez no colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, onde tinha de estudos. Assim, quando adulto, era óbvio para Goyas que seu caminho seguiria na educação.

Em 2012 ele fundou a startup AppProva, mais tarde incorporada pela Somos Educação, e em 2019 a Trybe, uma edtech que alia inovação e impacto social. Com seus sócios, a Trybe ganha ainda mais força para impactar a vida das pessoas e focar em empregabilidade.

"Conversamos com as maiores empregadoras do Brasil para entender a demanda do mercado e criamos cursos com base nisto. Somos focados na formação em tecnologia de modo que haja uma alta taxa de empregabilidade e renda para os formados que se dedicaram cerca de 6 horas por dia durante 12 meses", diz Goyas .

Para continuar a missão de combater desigualdades por meio da educação, a Trybe agora lança o Instituto Vamo que Vamo para apoiar financeiramente estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a formação, a fim de permitir dedicação de qualidade aos estudos.

Na prática, o Instutio fornece assistência financeira entre 500 e 1.200 reais, dependendo da necessidade do estudante na hora da solicitação e avaliação. A ideia é que com esse valor ele consiga completar a renda e até se dedicar mais ao estudo.

O modelo de atuação do Insituto se deu após, no semestre passado, as empresas XP, iFood e a própria Trybe oferecerem bolsas para os estudantes. “Esse negocio é efetivo e nos ajuda a ser mais inclusivos". Atualmente são 400 pessoas apoiadas e há a expectativa de 500 novos apoios neste ano.