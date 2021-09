Twitter agora permite transferir dinheiro no Brasil. Veja como funciona

O brasileiro acaba de ganhar mais um meio para fazer a transferência de dinheiro pela internet de forma instantânea e gratuita, depois do Pix e do WhatsApp, entre outros. O Twitter passou a oferecer no mundo de forma mais abrangente, incluindo o Brasil, um serviço de transferência de dinheiro por meio de sua plataforma.

A nova funcionalidade se chama "Bonificações" e aparece como um botão na página de perfil dos destinatários ao lado de "Seguir".

No Brasil, o serviço estará disponível inicialmente por meio de uma parceria com o PicPay. Isso significa que, para que ele funcione, é necessário que tanto o usuário que vai fazer a transferência como o que receberá tenham conta na fintech.

O serviço entrou em operação para um grupo de contas em maio nos Estados Unidos com o nome "Tips" e apenas para usuários das plataformas Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal e Venmo.

Se o botão "Bonificações" não aparecer, isso significa que o usuário não habilitou o serviço. Se aparecer e o usuário que quiser fazer a transferência clicar, vai aparecer uma lista de serviços ou plataformas de pagamento que a conta ativou.

Depois de escolher a plataforma, a pessoa será direcionada para o aplicativo selecionado para realizar o pagamento. Para ativar a funcionalidade, basta clicar em “Editar perfil” na página de perfil, tocar na opção “Bonificações” e escolher o serviço de pagamento disponível na região.

O Twitter informou que não receberá nenhuma taxa em cima da realização das transações.

Em maio, o WhatsApp Pay entrou em funcionamento no Brasil, oferecendo o serviço de transferências e pagamentos. Antes disso, em novembro do ano passado, o Pix, ferramenta de transferências e pagamentos desenvolvido pelo Banco Central, entrou em vigor.

Além da facilidade da transação entre usuários, o novo serviço vai permitir que seguidores possam contribuir com determinados perfis, de pessoas físicas e jurídicas, como se fosse uma doação.

Atualmente, muitos usuários já disponibilizam links para perfis de pagamento em suas bios e em seus tweets na plataforma.

O serviço de transferência estará disponível primeiramente no aplicativo do Twitter para iOS e, nas próximas semanas, será habilitado para celulares que operam com o Android.