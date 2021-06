UE e Bill Gates vão investir US$ 1 bilhão em tecnologias de baixo carbono

A União Europeia e um programa de investimento em energia fundado por Bill Gates planejam levantar até 1 bilhão de dólares para lançar as tecnologias de baixo carbono no quais a Europa está apostando para cumprir suas metas de mudança climática, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira.

A parceria faria a Breakthrough Energy, fundada por Gates, usar capital privado e fundos filantrópicos para igualar o financiamento fornecido pela UE. O objetivo é levantar juntos o equivalente a 1 bilhão de dólares, de 2022 a 2026.

O apoio terá como alvo o hidrogênio produzido a partir de energia renovável, combustíveis de aviação sustentáveis, tecnologia para sugar CO2 da atmosfera e armazenamento de energia de longa duração, disse a Comissão.

Essas tecnologias são vistas como críticas para reduzir as emissões de grupos como a indústria pesada e a aviação, mas caras demais para serem ampliadas sem suporte e competir com alternativas mais baratas de combustíveis fósseis.

"A descarbonização da economia global é a maior oportunidade de inovação já vista no mundo", disse Gates em um comunicado, acrescentando que a Europa terá um papel "crítico" graças à sua ambição climática e liderança em ciência e tecnologia.

"O mundo não pode esperar que as tecnologias se desenvolvam por conta própria", disse a Comissão. A UE prometeu eliminar as suas emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050.

Os investimentos se concentrarão em projetos de larga escala para reduzir o custo das tecnologias e incluirão subvenções e outros instrumentos financeiros.