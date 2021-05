UE foca em reduzir poluição do ar e das águas em ‘Green Deal’

Por Ewa Krukowska e Alberto Nardelli

A União Europeia quer acelerar medidas para reduzir a poluição de setores como indústria e agricultura como parte da maior reforma econômica do bloco até hoje.

O objetivo é eliminar a contaminação até 2050, reduzindo a poluição a níveis que não sejam mais prejudiciais à saúde ou aos ecossistemas naturais, de acordo com documentos da Comissão Europeia vistos pela Bloomberg News.

A UE planeja usar seu programa de recuperação para ajudar a direcionar a economia para bens e serviços mais limpos, com menos emissão de poluentes que possam causar doenças como câncer e derrames, ameaçar a biodiversidade e contribuir para a extinção em massa de espécies. A comissão deve divulgar as propostas na quarta-feira.

“Agora é a hora de sermos ambiciosos, de cumprirmos as aspirações legítimas das pessoas para que sua saúde, meio ambiente e meios de subsistência sejam protegidos e de fazer as pazes com nosso planeta”, disse a comissão na minuta da estratégia.

O combate à poluição faz parte do chamado Green Deal da UE, uma iniciativa sem precedentes para transformar a economia europeia eliminando gases de efeito de estufa até meados do século.

Como parte do novo roteiro, a UE pretende reduzir as mortes prematuras devido à poluição atmosférica em mais de 55% até 2030 e diminuir em quase um terço o número de pessoas com problemas crônicos em razão do ruído dos meios de transporte. Também quer reduzir pela metade o uso de pesticidas químicos e a venda de antimicrobianos para a criação de animais na aquicultura.

A estratégia visa a redução de 50% da quantidade de plástico no mar e um corte de 30% do volume de microplásticos liberados, também até o final da década.

“Embora as medidas de lockdown para combater a pandemia de Covid-19 tenham deixado o ar e águas temporariamente mais limpos e reduzido o ruído em muitos lugares, desacelerar todas as atividades econômicas não é a forma como a UE imagina seu próprio caminho e o caminho do mundo rumo à poluição zero”, afirma o documento. “Em vez disso, a UE pode sustentar a prosperidade enquanto transforma os modos de produção e consumo e direciona os investimentos rumo à poluição zero.”

Como parte da estratégia, a UE planeja mostrar e recompensar as cidades e regiões com melhor desempenho, ao mesmo tempo em que propõe regras para prevenir a poluição na fonte, incluindo, se necessário, por meio de tributação. Também terá como objetivo garantir que, até 2030, 75% dos solos estejam saudáveis, segundo um dos documentos.