Último dia de depoimento na CPI; Nobel de Literatura e tudo para ler hoje

No último dia de depoimento, CPI ouve paciente e ex-médico da Prevent

Operadora de saúde teria indicado sistematicamente o uso de medicamentos sem eficácia para a covid-19 e ocultado mortes de pacientes em um estudo para testar e validar os remédios

Escritor da Tanzânia vence o Nobel de Literatura de 2021

Abdulrazak Gurnah nasceu em 1948 e cresceu na ilha de Zanzibar e foi para a Inglaterra na década de 1960 como refugiado

ANP leiloará 92 blocos de exploração de petróleo; entenda risco ambiental

Entidades e o Estado de Pernambuco pedem na Justiça a suspensão da licitação por riscos que atividade traria a reservas naturais como Fernando de Noronha

Ambipar precifica '2º IPO', B3 enquadra a Saraiva e o que move o mercado

Mercado internacional mantém apetite ao risco, após avanços em negociações sobre teto da dívida dos EUA

Valim e Zarlenga se unem em busca de inovações industriais para SPAC

A Qell LATAM Partners é a primeira subsidiária da holding homônima, fundada por Barry Engle nos EUA, ex-GM América do Norte

Seguradora chilena Avla chega ao Brasil após aporte de R$ 100 milhões

Fundada em 2008, a empresa é especializada no mercado de seguros empresariais

Por que as aéreas estão acabando com a classe executiva

Com a Covid-19, um crescente número de pessoas que viajam a lazer está disposto a gastar um pouco mais para ganhar um pouco mais de espaço de cotovelo

Entenda por que 2021 foi um pesadelo para os fabricantes de carros

Presidente da Anfavea prevê recuperação para segunda metade de 2022 e custos elevados para os consumidores

Câmara aprova retorno de gestantes vacinadas ao trabalho presencial

Texto gerou controvérsia por abrir brecha ao retorno de gestantes que não quiseram se vacinar

Ministério da Saúde envia mais 2,6 milhões de doses aos estados

De acordo com a pasta, cerca de 17 milhões de brasileiros que já deveriam ter tomado a segunda dose ainda não tomaram

São Paulo realiza evento pré-COP26 com vice-prefeita de Londres

Governo da capital paulista tem plano ambiental e quer atrair investimentos estrangeiros em Glasgow

Comic Con de NY começa presencialmente, em meio a desafios da pandemia

Conferência tenta mudar cenário da retomada lenta para eventos presenciais

Clube, o videocast da EXAME Invest, recebe André Caldas, da Clave Capital

Novo programa da EXAME Invest terá toda terça um gestor convidado para falar de mercado e estratégias de investimento de forma leve e descontraída

Ryan Gosling é o novo embaixador global da TAG Heuer

Chegada do ator à marca é marcada pelo lançamento do TAG Heuer Carrera Three Hands, que referencia a relação histórica da marca com o automobilismo

Extra tem 50% de desconto em todas as cervejas especiais

Promoção inclui marcas como Guiness, Eisenbanh e Patagonia. No caso da Eisenbanh, as long necks saem com um valor de R$ 2,65

Pesquisadores identificam uma nova causa da calvície

Cientistas dos Estados Unidos observaram os folículos capilares de camundongos e descobriram um mecanismo inesperado que explica a queda do cabelo

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

