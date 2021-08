Ultrapar vende Oxiteno por R$ 6,8 bi para gigante da Tailândia

A Ultrapar (UGPA3) anunciou ao mercado na manhã desta segunda-feira, 16 de agosto, a venda da Oxiteno, uma das maiores empresas do setor químico no país, para a Indorama Ventures, da Tailândia. O valor da transação é de 1,3 bilhão de dólares (cerca de 6,8 bilhões de reais ao câmbio de sexta-feira, 13).

O negócio faz parte do plano estratégico do Grupo Ultra -- como a Ultrapar também é conhecida -- de concentrar investimentos nas verticais de energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética. O seu principal negócio é a Ipiranga, no segmento de distribuição de combustíveis.

Em maio, a Ultrapar acertou a venda da rede farmácia Extrafarma para a Pague Menos (PGMN3) por 700 milhões de reais. No mês seguinte, vendeu a sua fatia de 50% na ConectCar por 165 milhões de reais para a Porto Seguro (PSSA3).

A Oxiteno é uma das maiores e mais tradicionais empresas de produtos químicos do país e da América Latina, com operação nos Estados Unidos. A Indorama, por sua vez, é um grupo global com sede na Tailândia, operação em 33 países e receitas que chegaram a 10,6 bilhões de dólares em 2020.

O fechamento do negócio por 1,3 bilhão aponta que a UItrapar conseguiu um acima do que o mercado estimava quando os planos de venda ganharam força, quatro meses atrás. Na ocasião, havia rumores de que um dos interessados e mais fortes candidatos a comprar a empresa era a Advent, gigante global de private equity com negócios no setor.

No primeiro trimestre, a Oxiteno registrou um Ebitda (geração de caixa operacional) de 226,9 milhões de reais, um avanço de 87% na comparação anual. As receitas líquidas ficaram em 1,436 bilhão de reais (+30%).

Segundo o fato relevante, acionistas da Ultrapar terão direito de preferência para adquirir da Oxiteno na proporção

das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama.

Esses acionistas que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, com a ressalva de que se trata de companhia de capital fechado e sem liquidez para negociação dos papeis.

As ações da UItrapar acumulam queda superior a 30% neste ano.