União Europeia prepara fim dos carros com motor de combustão

A União Europeia (UE) apresenta nesta quinta-feira, 8, uma proposta para reduzir a zero, na próxima década, as emissões de CO 2 dos veículos, um passo que indica um possível capítulo final para os carros com motores de combustão interna.

Durante quase um século, a Europa, berço de algumas das marcas mais prestigiadas do mundo, desempenhou um papel central na inovação automobilística, principalmente com seus motores, considerados entre os mais eficientes.

Mas o automóvel se tornou o centro de muitas críticas por suas emissões de gases de efeito estufa.

Em 2020, a UE aumentou suas metas de redução de emissões e visa à neutralidade de carbono até 2050.