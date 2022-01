União oferece imóveis com até 66% de desconto; valor parte de R$ 19 mil

A Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA) disponibilizou para venda, neste mês de janeiro, 230 imóveis com descontos de até 66%, por meio do seu portal Emgea Imóveis, em parceria com o outlet imobiliário, Resale.

Os imóveis da empresa que realiza a gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entidades integrantes da Administração Pública Federal podem ser adquiridos por venda direta de forma online, dentro do site.

Aprenda como seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora.

As casas, apartamentos e lotes estão distribuídos por várias regiões do Brasil, mas predominantemente no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com valores entre R$ 19,4 mil e R$ 1,5 milhão.

Para conferir os imóveis disponíveis, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).