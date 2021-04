Unisinos é a nova parceira dos MBAs oferecidos pela EXAME Academy

Desde que começou a oferecer cursos de MBA (Master in Business Administration) em sua grade educacional, a EXAME Academy vem anunciando parcerias com universidades renomadas. A novidade mais recente é a parceria com a Unisinos, uma das maiores instituições privadas do país.

Para celebrar o início dessa parceria, a EXAME Academy e a Unisinos promovem o evento Carreiras em Ascensão, que começa nesta terça-feira, 20, e vai até sexta-feira, 26. O fórum é 100% online, gratuito e reúne grandes especialistas do mercado para falar sobre liderança, finanças e investimentos.

A cada dia, um convidado especial aborda um assunto diferente relacionado aos MBAs, para que os participantes tenham o ciclo completo de conhecimento. São eles:

Bruno Lima , head de da EXAME Invest Pro;

Juliana Machado , especialista em fundos de investimentos da EXAME Invest Pro;

Fabrízio Gueratto , especialista em investimentos;

André Bona, renomado educador financeiro ;

Max Gehringer , uma das maiores referências em gestão do país.

MBAs da EXAME Academy com a Unisinos



Uma pesquisa realizada pela Catho Educação mostrou que executivos com cargo de diretoria, com MBA ou pós-graduação, recebem até 47,2% a mais do que aqueles sem este grau de formação. Foi pensando em como ajudar os profissionais a alavancarem suas carreiras a partir de uma experiência de ensino diferenciada que surgiu a parceria da EXAME Academy com a Unisinos.

Mantida por uma instituição sem fins lucrativos, a escola localizada na cidade de São Leopoldo, em Porto Alegre, foi apontada como uma das melhores universidades privadas do Brasil em 2021 pelo World University Rankings. A lista é desenvolvida anualmente pela revista britânica Times Higher Education.

Orientada para a formação de líderes globais, a Unisinos tem mais de 50 anos de tradição e um portfólio completo de cursos de pós-graduação. Além de aulas com renomados executivos do mercado de neócios e investimentos, como André Bona, Fabrízio Gueratto e Assaf Neto; os alunos têm acesso a uma plataforma virtual que visa complementar a formação específica de cada curso por meio do desenvolvimento de competências essenciais.

Os MBAs oferecidos são voltados à aplicação das melhores práticas de gestão, finanças e inovação. Além disso, oferecem conteúdos exclusivos para ajudar profissionais das mais diferentes áreas a darem um salto em suas carreiras.

MBA em Investimentos e Geração de Valor

A partir de uma imersão em cenários reais que envolvem macroeconomia, visão de negócios e investimentos, o curso prepara o executivo para tomar as melhores decisões em seu meio de atuação.

Entre as disciplinas do curso estão:

Finanças corporativas e valuation;

Geração de riqueza;

Overview sobre o mercado de ;

Overview sobre o mercado de renda variável;

Os novos rumos da economia do Brasil;

As reformas econômicas e fiscais que o Brasil precisa enfrentar.

MBA em Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance

O curso apresenta as principais estratégias que grandes nomes do mercado têm utilizado e ajuda a desenvolver o mindset necessário para exercer uma liderança voltada a processos inovadores com times orientados a alta performance.

Entre as disciplinas do curso estão:

Gestão para inovação no século 21;

Planejamento, execução e superação;

O segredo do sucesso dos maiores empresários do Brasil;

Liderança, empreendedorismo e sucesso;

6 competências da transformação digital;

Negócios de família: sucessão e crescimento.

Em ambos os cursos, além das 12 disciplinas obrigatórias, o aluno pode escolher mais quatro disciplinas eletivas. As aulas são 100% online, o que garante liberdade e autonomia de tempo para os alunos.

