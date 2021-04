Imposto de Renda: universidade oferece tira dúvidas online gratuito

Com a prorrogação da entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 para o dia 31 de maio, professores e alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie irão manter o atendimento do Imposto de Renda Solidário até o dia 22 de maio.

Os atendimentos nos dias de semana seguem ocorrendo no horário entre 14h até 17h e, agora, também haverá atendimento aos sábados, entre 9h e 13h. É necessário fazer agendamento pelo site.

Para a videoconferência, o contribuinte deverá baixar no celular o aplicativo Teleport.Video para celulares Android ou iPhone.

O atendimento não tem custo dura 30 minutos. O IR Solidário não executa o envio da declaração do contribuinte, apenas esclarece dúvidas.

O limite para participação é de R$ 81 mil em renda anual e o patrimônio não pode ser superior a R$ 500 mil. Também não serão atendidos os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), espólio e .

O professor Murillo Torelli, um dos organizadores do IR Solidário, ressalta que apesar de postergação, é recomendável fazer o quanto antes, pois a declaração de 2021 tem alguns pontos de atenção e novidades, principalmente relacionadas com a possível devolução do auxílio emergencial, o lançamento dos valores recebidos pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM) e o fato de alguns contadores estarem com trabalho reduzido devido as restrições do lockdown.

Além disso, os lotes de restituições seguem as mesmas regras, atendendo os contribuintes prioritários e posteriormente os contribuintes que entregaram as declarações primeiro. Portanto, deixar o preenchimento e entrega da declaração para os últimos dias pode resultar em erros e maior demora para receber a restituição.

Torelli também recomenda conhecer o novo site da receita federal, já que ela foi remodelada para facilitar o acesso aos principais serviços, com linguagem simplificada.

Caso a declaração não seja entregue até o prazo final, o contribuinte recebe uma multa por atraso a partir de R$ 165,74, sendo um 1% ao mês e valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda devido.

IR Solidário 2021 – Tira dúvidas

Data: até 31 de maio

Horário: segunda a sexta: das 14h até 17h; sábado: das 9h até 13h

Agendamento

Aplicativo Teleport Video:

Android

iOS