24,9% dos escritórios de alto padrão em São Paulo estão desocupados

A pandemia obrigou empresas a optar pelo modelo de trabalho remoto, o que causou um impacto negativo sobre o mercado de escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo. No segundo trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2020, a vacância dessas unidades subiu, em média, 7,6 pontos percentuais, e atingiu 24,9% das unidades. É o que aponta uma pesquisa da consultoria JLL.

Apesar de a situação dos escritórios já ter sido pior, a recuperação segue lenta e desigual. Para apresentar os dados do período e debater perspectivas, Arthur Vieira de Moraes, professor da EXAME Academy, recebeu no programa FIIs em EXAME, exibido semanalmente às sextas, 15h, no YouTube da EXAME, Thiago Duarte e André Romano, da equipe de mercado de capitais da consultoria.

O ritmo de absorção negativa (mais entregas de imóveis do que ocupação das unidades) diminuiu em comparação a trimestres anteriores, conforme indicado no gráfico:

Segundo os analistas, houve um ritmo menor de devoluções de unidades e mais absorções, já que o mercado entregou novas unidades na cidade. Ou seja, se não fosse isso, o ritmo teria sido melhor.

Continuamente, até a da covid-19, o mercado de escritórios vinha ocupando cada vez mais espaços na cidade. Já são 4 milhões de metros quadrados. Em 2005, haviam apenas 1 milhão de metros quadrados desse tipo de imóvel comercial. Houve de lá para cá um aumento de qualidade das unidades disponíveis no mercado.

A perspectiva é de que o cenário se mantenha em lenta recuperação. Segundo os analistas, nos próximos trimestres não há previsão de grandes impactos na taxa de vacância, mesmo com as entregas previstas".

Quanto mais novo o imóvel, maior foi a procura. A região da Avenida Faria Lima segue no topo do ranking quando se trata de de metro quadrado, seguida pelas regiões da Avenida Juscelino Kubistchek e Vila Olímpia.

As regiões mais nobres conseguem capturar mais valor e registram vacância mais baixa. Elas já tinham pouca disponibilidade de unidades antes da covid-19. A pandemia aumentou a desocupação, mas os valores ainda estão em território favorável aos proprietários ou, pelo menos, neutro, explicam os analistas da JLL.

Por conta disso, apontam os consultores, os proprietários dessas unidades conseguiram reajustar preços ante uma inflação maior. Já em regiões como as da Avenida Berrini e Chucri Zaidan não houve aumento de preços, mesmo que a inflação tenha aumentado.